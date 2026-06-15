Milan, quale futuro per Leao? Senza offerte Amorim può provare a trattenerlo

Andiamo con ordine. In una delle tante interviste rilasciate nelle ultime settimane, il classe '99 ha dichiarato: "Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante". Anche se non è mai stato nominato, il destinatario della frecciata è Massimiliano Allegri, accusato dal portoghese di averne "ingabbiato" il talento a causa del suo 3-5-2. Con Amorim, l'impianto tattico sarebbe differente: 3-4-2-1 oppure 3-4-3 e proprio questo modulo riporterebbe Rafa nel ruolo che più ha amato e che più gli ha permesso di esprimere al massimo le sue potenzialità. Le sgasate e i dribbling a sinistra sono diventate il suo marchio di fabbrica e hanno contribuito significativamente alla vittoria del 19esimo scudetto rossonero nel 2022, anno in cui Leao è stato anche eletto MVP della Serie A.