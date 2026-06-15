Milan, quale futuro per Leao? Senza offerte Amorim può provare a trattenerlo

"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare, voglio provare una nuova sfida in un nuovo campionato". Le parole pronunciate da Rafa Leao a fine maggio non lasciano spazio a molti dubbi: il portoghese considera finito il suo ciclo in rossonero e vuole cambiare aria, magari nella ricca e potente Premier League, alla quale il numero 10 ha più volte strizzato l'occhio.
Tutte le ultime uscite pubbliche di Rafa sono andate in questa direzione, ma bisogna anche sottolineare che nel frattempo qualcosa al Milan è cambiato. Il Diavolo ha scelto un allenatore, Ruben Amorim, e sta anche definendo il nuovo assetto dirigenziale. L'arrivo dell'ex Manchester United può cambiare le carte in tavola? Ancora presto per dirlo, ma, forse, il tecnico potrebbe anche fare un tentativo per convincere l'esterno portoghese a restare.
Dove giocherebbe Leao con Amorim?
Andiamo con ordine. In una delle tante interviste rilasciate nelle ultime settimane, il classe '99 ha dichiarato: "Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante". Anche se non è mai stato nominato, il destinatario della frecciata è Massimiliano Allegri, accusato dal portoghese di averne "ingabbiato" il talento a causa del suo 3-5-2. Con Amorim, l'impianto tattico sarebbe differente: 3-4-2-1 oppure 3-4-3 e proprio questo modulo riporterebbe Rafa nel ruolo che più ha amato e che più gli ha permesso di esprimere al massimo le sue potenzialità. Le sgasate e i dribbling a sinistra sono diventate il suo marchio di fabbrica e hanno contribuito significativamente alla vittoria del 19esimo scudetto rossonero nel 2022, anno in cui Leao è stato anche eletto MVP della Serie A.
Quali offerte ha ricevuto il Milan?
Oltre a moduli e schemi, bisogna però tenere in considerazione anche un altro fattore. Attualmente il Milan non ha ricevuto nessuna offerta per Leao e non sa se (e quali) arriveranno in futuro. Inoltre, se si contano i bonus Rafa guadagna 7 milioni di euro l'anno e non è detto che ci siano club pronti a proporgli contratti più onerosi. Il calo del portoghese nelle ultime due stagioni è sotto gli occhi di tutti, ma il Milan deve anche tutelarsi: il Diavolo proverà sì a venderlo, ma all'offerta giusta. Niente prezzi stracciati.
La speranza Mondiale
A oggi gli unici club che hanno mostrato interesse per Leao sono Galatasaray e Fenerbahçe, ma la Turchia non sembra tra le destinazioni preferite dall'attaccante. La speranza per fare contenti tutti è il Mondiale. Anche qui, però, regna l'incertezza: nel Portogallo la concorrenza lì davanti è elevatissima e Rafa parte indietro nelle gerarchie. Se vuole mettersi in mostra a potenziali offerenti, dovrà giocarsi al massimo i minuti che il ct Martinez gli concederà. Altrimenti, il rischio è di accontentarsi delle offerte che arriveranno o di restare a Milano quasi da separato in casa. Lo strappo con i tifosi del Milan è molto difficile da ricucire, ma l'arrivo di Amorim potrebbe aprire clamorosi scenari.