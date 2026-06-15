Spagna-Capo Verde 0-0: gli Squali Blu fanno la storia contro i Campioni d’Europa

È un debutto totalmente da dimenticare quello della Spagna al Mondiale 2026. I Campioni d’Europa in carica pareggiano incredibilmente 0-0 contro Capo Verde, che si regala così una giornata storica ad Atlanta: gli Squali Blu bagnano il loro esordio assoluto in una Coppa del Mondo andando subito a punti. Yamal deve attendere fino al 71’ per fare il suo debutto nella massima competizione per Nazionali, con le Furie Rosse che ora dovranno reagire contro Uruguay e Arabia Saudita, prossime avversarie nel Gruppo H.
LA PARTITA
La Spagna si presenta sul prato del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta con gli unanimi favori del pronostico, ma si ritrova a vivere un primo tempo più complicato del previsto contro Capo Verde, al suo esordio assoluto a un Mondiale. Gli Squali Blu si posizionano compatti a protezione della propria area di rigore, intasando le linee di passaggio e rendendo così meno fluida la manovra delle Furie Rosse. Non riuscendo a sfondare attraverso il gioco palla a terra, la squadra di Luis de la Fuente prova allora ad alzare il pallone per sfruttare i tagli di Cucurella: proprio da una torre di testa del nuovo terzino del Real Madrid nasce la traversa colpita da Ferran Torres, con Vozinha bravo poi a deviare in corner la ribattuta di Oyarzabal.
La prima frazione va dunque in archivio a reti bianche, con la Roja che continua poi a soffrire pure nella ripresa. I Campioni d’Europa in carica appaiono privi di idee ed energie e non creano praticamente nulla nel secondo tempo, con de la Fuente che al 71’ decide allora di giocarsi la carta Yamal. Tenuto in panchina a scopo precauzionale, essendo di rientro da un infortunio, la stella del Barcellona fa così il suo debutto in una Coppa del Mondo, ma a prendersi la scena è il capoverdiano Lopes, con un salvataggio provvidenziale su Oyarzabal all’88’. Al 91’ è invece Unai Simon a negare il gol a Borges, evitando così quella che sarebbe stata una beffa clamorosa per le Furie Rosse. Finisce quindi 0-0 una partita che si trasforma in una giornata leggendaria per Capo Verde, subito a punti al suo esordio mondiale. Stecca clamorosamente la Spagna, che tornerà in campo domenica 21 giugno contro l’Arabia Saudita, prossima avversaria nel Gruppo H. Capo Verde dovrà invece vedersela con l’Uruguay il giorno seguente.