Spagna-Capo Verde 0-0: gli Squali Blu fanno la storia contro i Campioni d’Europa

La prima frazione va dunque in archivio a reti bianche, con la Roja che continua poi a soffrire pure nella ripresa. I Campioni d’Europa in carica appaiono privi di idee ed energie e non creano praticamente nulla nel secondo tempo, con de la Fuente che al 71’ decide allora di giocarsi la carta Yamal. Tenuto in panchina a scopo precauzionale, essendo di rientro da un infortunio, la stella del Barcellona fa così il suo debutto in una Coppa del Mondo, ma a prendersi la scena è il capoverdiano Lopes, con un salvataggio provvidenziale su Oyarzabal all’88’. Al 91’ è invece Unai Simon a negare il gol a Borges, evitando così quella che sarebbe stata una beffa clamorosa per le Furie Rosse. Finisce quindi 0-0 una partita che si trasforma in una giornata leggendaria per Capo Verde, subito a punti al suo esordio mondiale. Stecca clamorosamente la Spagna, che tornerà in campo domenica 21 giugno contro l’Arabia Saudita, prossima avversaria nel Gruppo H. Capo Verde dovrà invece vedersela con l’Uruguay il giorno seguente.