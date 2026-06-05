Valle Stura Skyrace mette la terza e assegna lo scudetto tricolore FISky
In palio per i vincitori della prova intermedia due pettorali by KARPOS per Kima Extreme Skyrace di fine agostodi Stefano Gatti
© Valle Stura Skyrace Ufficio Stampa
Si avvicina a grandi passi (di corsa!) la terza edizione di Valle Stura Skyrace. All'interno di CRAZY Skyrunning Italy Cup (il circuito FISky del quale è l'ottava di dieci tappe), l'evento piemontese dell'ultimo weekend di luglio assegna i titoli tricolori maschile e femminile nella specialità Skyrace. Il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Skyrunning per la prova regina dell’evento (24 chilometri per 2150 metri D+) arriva dopo due sole edizioni, che l’hanno portata ad affermarsi tra le più tecniche e affascinanti delle Alpi occidentali. Le salite dell’Alta Valle Stura di Demonte sono tanto inesplorate quanto appaganti, con il loro susseguirsi di rocce bianchissime e laghi cristallini. Dietro la bellezza di quest’area, candidata al riconoscimento come Patrimonio UNESCO nel 2019, c’è un profilo altimetrico che non concede pause, in particolare sugli strappi che portano sulle cime del Monte Scaletta (metri 2840) e del Monte Oserot (metri 2860), tra passaggi esposti da affrontare con l'ausilio delle catene e le fortificazioni del vallo alpino. Un tracciato che non concede sconti agli specialisti - oltre quattrocento gli skyrunners attesi domenica 26 luglio a Bersezio - che si daranno battaglia sulle creste della Stura, a pochi passi dal confine tra Italia e Francia.
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Organizzata da Mentecorpo SSD, Valle Stura Skyrace si rinnova quest'anno con la prima edizione della prova vertical, in programma nel tardo pomeriggio di sabato 25 luglio con la salita verso i due duemilaseicento metri del Falso Oserot: un tracciato che permetterà agli specialisti only-up di toccare con mano la verticalità delle rocce del Cuneese. La grande novità di VSS 2026 è rappresentata dalla importante opportunità offerta ai vincitori (uomo e donna) della prova intermedia (la SkyTrail da venti chilometri e 1400 metri D): due pettorali offerti da KARPOS per Kima Extreme Skyrace di sabato 22 agosto, l'impegnativo sottoclou da ventisette chilometri e mezzo (1890 di dislivello positivo) del prestigioso Trofeo Kima in Valmasino.
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“Valle Stura Skyrace punta a diventare un evento clou nel panorama alpino, dal punto di vista tecnico. Quest’area si presta particolarmente ai saliscendi che richiede un tracciato sky, oltretutto in un territorio che ha una storia e una morfologia particolari da offrire. I campionati italiani sono un piccolo riconoscimento del lavoro svolto in nelle prime edizioni, anche se quest’anno abbiamo dovuto posticipare la data dell’evento per assicurare agli atleti il minimo rischio di trovarsi a correre nella neve alta. Non vediamo l’ora di dare il via alle tre distanze e di premiare i prossimi campioni italiani!" (Marco Goglino - Mentecorpo SSD)
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