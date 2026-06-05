Valle Stura Skyrace mette la terza e assegna lo scudetto tricolore FISky

Si avvicina a grandi passi (di corsa!) la terza edizione di Valle Stura Skyrace. All'interno di CRAZY Skyrunning Italy Cup (il circuito FISky del quale è l'ottava di dieci tappe), l'evento piemontese dell'ultimo weekend di luglio assegna i titoli tricolori maschile e femminile nella specialità Skyrace. Il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Skyrunning per la prova regina dell’evento (24 chilometri per 2150 metri D+) arriva dopo due sole edizioni, che l’hanno portata ad affermarsi tra le più tecniche e affascinanti delle Alpi occidentali. Le salite dell’Alta Valle Stura di Demonte sono tanto inesplorate quanto appaganti, con il loro susseguirsi di rocce bianchissime e laghi cristallini. Dietro la bellezza di quest’area, candidata al riconoscimento come Patrimonio UNESCO nel 2019, c’è un profilo altimetrico che non concede pause, in particolare sugli strappi che portano sulle cime del Monte Scaletta (metri 2840) e del Monte Oserot (metri 2860), tra passaggi esposti da affrontare con l'ausilio delle catene e le fortificazioni del vallo alpino. Un tracciato che non concede sconti agli specialisti - oltre quattrocento gli skyrunners attesi domenica 26 luglio a Bersezio - che si daranno battaglia sulle creste della Stura, a pochi passi dal confine tra Italia e Francia.