Maratona della Valle Intrasca: grande festa per il cinquantesimo compleanno
Tre giorni di sport. cultura e solidarietà per la cinquantesima edizione dell'evento piemontesedi Stefano Gatti
© Niccolò Berguglia
Mezzo secolo di storia festeggiato con tutti i crismi per la Maratona Valle Intrasca, organizzata da ASD Valle Intrasca in partnership con il CAI Verbano Intra. La cinquantesima edizione dell'evento che dà il via alla stagione estiva a Verbania e nell'intero territorio del Verbano e della Valle Intrasca è vissuta sull'amore dimostrato da un’intera comunità, dagli atleti e dai tifosi lungo tre giorni di sport, cultura e condivisione.
© Matteo Gasparini
Partiamo dai numeri: 302 coppie iscritte (296 partenti) alla Maratona Valle Intrasca da 33 chilometri e 750 metri per 1625 metri di dislivello positivo, 134 invece (128 quelle al via) alla Mezza Valle Intrasca, con una "dotazione" da 17 chilometri e 300 metri (450 metri D+). Quasi 850 atleti totali: record su entrambe le distanze.
© Lorenzo Camocardi
La Maratona Valle Intrasca è stata vinta dagli Improvvisati, squadra composta da Roberto Giacomotti e Matteo Borgnolo: anche se per la prima volta in gara insieme - ecco spiegato il nome del team - i due forti atleti hanno saputo mettere a frutto la loro grande classe correndo per buona parte del tracciato a ritmo del record di gara (due ore, 45 minuti e 58 secondi), stabilito da Cristian Minoggio e Danilo Brambilla lo scorso anno, per poi chiudere la loro prova in due ore, 52 minuti e quattro secondi. Grande soddisfazione per il team vincitore (Giacomotti è alla sua seconda affermazione, avendo vinto già nel 2023), che ha assegnato loro anche il titolo tricolore FISky di Skyrunning a coppie.
© Pegarun
Di rilievo anche la prova di Luca Arrigoni e Giuseppe Pedretti (Team Pegarun) che ha chiuso in seconda posizione con un ritardo di sei minuti e 55 secondi. Gradino finale del podio per Gianluca Pinton e Carlo Bonnet (I Duu Varesot), al traguardo con un tempo di appena tre secondi dal lato "giusto" delle tre ore di gara. Nota di merito per Carlo Bonnet, riuscito a chiudere la prova nonostante la frattura del polso.
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Pronostico rispettato in gara donna. Ad imporsi con il tempo di tre ore, 49 minuti e 53 secondi è stato il team dei Falchi di Lecco composto da Aurora Bosia e Aurora Invernizzi, che si sono così aggiudicate lo scudetto tricolore. Debutto vincente alla Valle Intrasca quindi per le due ragazze lombarde, che sono rimaste in testa per tutta la gara e hanno chiuso la loro prova alla ventiseiesima casella di una classifica assoluta da 282 coppie finisher.
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Nota di merito per Aurora Bosia che nemmeno ventiquattro ore prima era arrivata quarta nella quindicesima edizione della Resegup (classica skyrace dal Lecco a Resegone e ritorno) che si corre nel pomeriggio! Seconda posizione alla Maratona per Chiara Cerlini e Claudia Cartini (Team Cerlini e Cartini), con un ritardi di 22 minuti e 13 secondi dalle vincitrici. Sul terzo gradino del podio sono salite Marta Ferrari ed Elena Peretti (Quelle della Direttissima Ferrari) con il tempo finale di quattro ore, 19 minuti e 17 secondi.
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La coppia Pane e Miele (Sara Locatelli ed Ermes Biselli) ha letteralmente dominato la gara mista, facendo fermare i cronometri sul tempo di tre ore, 29 minuti e 34 secondi (sedicesima casella della classifica assoluta), con un vantaggio prossimo ai tredici minuti (12 e 56 secondi) su Esselle Team di Luca Sogni e Silvia Longo. A sigillare il podio Margherita De Giuli e Stefano Comerro (secondi nel 2025) del team biellese The Climb Runners con il tempo di tre ore, 50 minuti e 49 secondi.
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Curiosamente, anche il team vincente nella Mezza Valle Intrasca, si chiama Gli Improvvisati: Jacopo Paternoster e Davide Moglia hanno conquistato la vittoria con il tempo di un'ora, 14 minuti e 29 secondi, prevalendo di un quasi due minuti (uno e 53 secondi) su Matteo Mariani ed Elias Sangalli (team Marigalli) e di due minuti e 45 secondi su Gabriele Di Mare e Francesco Ciocca (team Gabrecco).
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Tra le donne vittoria per Stefania Termignoni e Claudia Giacomotti (Le bimbe di Suor Luis) in un'ora, 32 minuti e nove secondi che ha loro permesso di scalare fino alla quattordicesima casella una classifica assoluta da 128 coppie finisher. Piazza d'onore per le L Sisters (Letizia Scaciga e Linda Scaciga) con un ritardo di sei minuto e 25 secondi. Appena inferiore ai dieci minuti (nove e quarantuno secondi) quello delle Cugine senza Confini (Agnese Pirazzi ed Elena Colonna) che hanno occupato il terzo gradino del podio.
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Tra le coppie miste vittoria per Federica Cerutti e Vincent Aldo Di Benedetto (22) con il tempo finale di un'ora, 27 minuti e 47 secondi, performance che è valsa loro un prestigioso piazzamento (ottavi) nella classifica generale. Gli Esauriti (Ivan Fantoli e Giulia Ronchi) hanno conquistato la seconda posizione ad un minuto e 21 secondi dal podio alto, mentre la terza posizione è andata a Momo&Luci (Lucia Cozzi ed Emanuele Giovanni Depaoli) con un ritardo di cinque minuti e 45 secondi.
© Niccolò Berguglia
La cinquantesima edizione della Maratona della Valle Intrasca si è chiusa con un bilancio lusinghiero, al capolinea di una tre giorni emozionante, che era iniziata nella serata di venerdì 5 giugno con la festa “Buon Compleanno Maratona: 50 anni di Valle Intrasca”, presso il Centro eventi Il Maggiore con la proiezione del docu-film “Fino al traguardo” - Una storia che corre da 50 anni", diretto da Davide Casarotti, lo spegnimento delle candeline, il taglio della torta e il brindisi. Sabato 6 giugno invece si era tenuto il classico Aperitivo Solidale in collaborazione con il Gruppo Sciatori Ciechi e il Lions Verbania, per sostenere il progetto benefico di acquisto di un pulmino per il Gruppo Sciatori Ciechi.
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