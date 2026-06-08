Maratona della Valle Intrasca: grande festa per il cinquantesimo compleanno

La Maratona Valle Intrasca è stata vinta dagli Improvvisati, squadra composta da Roberto Giacomotti e Matteo Borgnolo: anche se per la prima volta in gara insieme - ecco spiegato il nome del team - i due forti atleti hanno saputo mettere a frutto la loro grande classe correndo per buona parte del tracciato a ritmo del record di gara (due ore, 45 minuti e 58 secondi), stabilito da Cristian Minoggio e Danilo Brambilla lo scorso anno, per poi chiudere la loro prova in due ore, 52 minuti e quattro secondi. Grande soddisfazione per il team vincitore (Giacomotti è alla sua seconda affermazione, avendo vinto già nel 2023), che ha assegnato loro anche il titolo tricolore FISky di Skyrunning a coppie.