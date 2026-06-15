Tunisia, Svezia fatale: ufficiale l'esonero del CT Sabri Lamouchi

15 Giu 2026 - 19:26
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Sabri Lamouchi, CT della Tunisia ed ex giocatore del Parma, è stato sollevato dal proprio incarico in seguito alla sconfitta per 5-1 all'esordio nei Mondiali 2026 contro la Svezia. Mondher Kebaier prenderà il suo posto ad interim.

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