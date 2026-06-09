Trail del Centenario... e oltre: estate al via sui sentieri dell'Alta Val Brembana

“Quando Massimo mi ha chiesto di dargli una mano ad organizzare la prima edizione, quando mi ha svelato dove desiderava che si svolgesse questa gara e ho capito quanto forte fosse la sua passione per il mondo trail e quanto volesse portare una gara a Foppolo… beh, non ci ho pensato due volte. È stato per me un piacere dargli il mio appoggio. Non potevo immaginare che quello che lui aveva pensato come 'una tantum' sarebbe diventato una realtà che lo scorso anno ha sfiorato i mille partecipanti se contiamo anche quelli della camminata non competitiva. Lavorare con Massimo è sempre una sfida perché lui vuole alzare l’asticella ogni anno, il che significa aggiungere distanze oppure cambiare i percorsi per renderli non solo sempre più belli ma anche per non rischiare di annoiare che partecipa per più anni consecutivi”.