Polvere di stelle: Brooks SuperMaratona dell'Etna, Montello e Zacco fanno fuoco e fiamme

“È andata bene, un bel risultato. Ho corso dodici edizioni, sono linguaglossese e conosco molto bene l’Etna. Come ho condotto la competizione? Ho corso i due terzi di gara con il vincitore, poi lui ha aumentato il ritmo e io ho cercato di mantenere il mio passo fino alla fine. Il paesaggio lo conosco a memoria; un mese fa esatto ero qui con gli sci e ora sono qui di corsa, è davvero emozionante". (Francesco Mangano)