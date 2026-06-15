Chi è Markus Krosche: il re delle plusvalenze sarà il nuovo dt del Milan

Prima di diventare dirigente, è stato centrocampista di buon livello nelle giovanili del Wreder Brema e poi bandiera del Paderborn, di cui ha anche allenato la seconda squadra nell'anno del suo ritiro dal campo. Una volta smesso di giocare, il Krosche è stato due anni al Bayer Leverkusen insieme all'allenatore Roger Schmidt. Nel 2017 venne esonerato e fece ritorno al Paderborn come ds, portandolo dalla terza serie alla Bundesliga. Poi passò al Lipsia al posto proprio di Rangnick e arrivò alla semifinale di Champions League nel 2021. Si dimise e iniziò una nuova avventura all'Eintracht Francoforte, vincendo un'Europa League e chiudendo terzo in campionato.