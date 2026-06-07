Da Lecco al Resegone e ritorno: Resegup, Del Pero e Basso protagonisti assoluti

Resegup si è confermata anche un evento capace di generare valore per il territorio. Come annunciato nei mesi scorsi, la manifestazione ha rinnovato il proprio impegno solidale devolvendo seicento euro ad Alleanze Educative di Girasole Impresa Sociale e altrettanti all'associazione Ale e Franz And Friends Onlus, sostenendo progetti che operano quotidianamente a favore della comunità. Un ringraziamento speciale è stato espresso da ASD 2Slow a volontari, partners, Forze dell'Ordine, soccorritori, gestori dei rifugi e a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell'evento.