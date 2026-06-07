Da Lecco al Resegone e ritorno: Resegup, Del Pero e Basso protagonisti assoluti
Più di milleduecento atleti hanno dato vita ad una quindicesima edizione all'altezza della storia del classico appuntamento "sky" di fine primaveradi Stefano Gatti
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Terza vittoria nell'arco di nove anni per Luca Del Pero, primo timbro per Cecilia Basso. Sono il campione brianzolo di ASD Run Fast/Team SCARPA e la sempre più convincente skyrunner piemontese di GP Orecchiella Garfagnana/Team Brooks i vincitori della quindicesima edizione di Resegup, il classico appuntamento di che immancabilmente accende la città di Lecco con la skyrace da 24 chilometri di sviluppo lineare e 1900 metri di dislivello positivo che dal livello del ramo lecchese del Lario scala il Resegone - la montagna-simbolo di Lecco - per poi fare ritorno al campo base della centralissima Piazza Garibaldi dopo un anello che - toccato la vetta da 1877 metri di quota - si riaffaccia sul lago all'altezza del Passo del Giuff dopo un veloce traverso a mezzacosta sul versante orobico del Resegone che dà sulla bergamasca Valle Imagna.
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In gara uomini, Del Pero mette il suo terzo sigillo dopo quelli del lontano 2017 e quello più recente del 2024. Recentemente rientrato alle competizioni dopo un lungo stop dovuto a due infortuni praticamente consecutivi, non più tardi di sabato 30 maggio scorso era ufficialmente rientrato alle gare con uno straordinario successo nella "vicina" Pasturo-Rifugio Brioschi, cronoscalata sky dal fondovalle della Valsassina al 2410 metri della vetta della Grigna Settentrionale, prima tappa di VAM Veritical Challenge. Per il vincitore tempo finale di due ore, 14 minuti e 18 secondi, a meno di un minuto (54 secondi per la precisione) dal record della gara, fissato nel 2025 dal keniano Paul Kibet.
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Sui due restanti gradini del podio salgono nell'ordine altri due beniamini del pubblico lecchese: Andrea Rota (OS.A Valmadrera/Team Salomon) e Paolo Bonanomi (ASD Falchi Lecco). Rota migliora il terzo posto 2025, incassa sulla linea d'arrivo un ritardo di sei minuti e dieci secondi ma difende con successo un vantaggio di quasi mezzo minuto (venticinque secondi) su Bonanomi. A completare in quest'ordine la top five maschile sono in quest'ordine Mattia Gianola di Lab4You/Team Scott e Lorenzo Panzeri che porta a due le presenze dei Falchi lecchesi nel gotha del ranking.
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Al pari di quanto fatto da Del Pero in campo maschile, Cecilia Basso ha sbaragliato la concorrenza in gara donne, imponendosi con il tempo finale di due ore, 50 minuti e 45 secondi, che le ha anche permesso di scalare fino alla quarantesima casella una "sterminata" classifica assoluta da oltre mille finisher, centocinquanta dei quali donne.
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La portacolori di GS Orecchiella Garfagnana/Brook Trailrunners è rimasta una decina di minuti lontana da record 2025 di Fabiola Conti (due ore, 30 minuti e 33 secondi) ma ne ha inflitti quasi dodici (undici e 51 secondi) alla seconda classificata Arianna Oregioni (Santi Nuova Olonio, 84 esima overall). Terzo gradino del podio a dodici minuti e 29 secondi dalla vincitrice per Francesca Colombo di ASD Falchi Lecco che chiude la sua prova a trentotto soli secondi da Oregioni e 88esima della classifica assoluta.
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Si ferma ai piedi del podio la gara tutta in progressione dell'emergente Aurora Bosia che - come avvenuto in gara uomini - porta a due la quota-Falchi in una top five sigillata dall'altra emergente Sveva Della Pedrina (BG236 ASD La Recastello) che compie un'impresa significativa: la forte valtellinese è infatti quest'anno la padrona assoluta di GOinUP, circuito vertical solidale della Bassa Valtellina le cui prove non superano la manciata di chilometri.
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Alla fine di una giornata iniziata con tempo coperto ma in progressivo miglioramento (condizioni ideali poi per la gara che si svolge in orario pomeridiano) questo il bilancio di Paolo Crespi presidente di ASD 2Slow, da alcuni anni ormai team organizzatore della Resegup:
"Vedere ancora una volta Piazza Garibaldi gremita dall'inizio alla fine della giornata è la soddisfazione più grande. Resegup è il risultato del lavoro di una comunità straordinaria composta da volontari, sponsor, istituzioni, associazioni e atleti che condividono la stessa passione. A tutti loro va il nostro grazie più sincero. Questa quindicesima edizione ci lascia negli occhi immagini bellissime e ci conferma quanto questa manifestazione sia entrata nel cuore della città."
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Grande partecipazione ha fatto registrare la cerimonia delle premiazioni andaa in scena in serata a Piazza Garibaldi che, oltre ai vincitori assoluti, ha celebrato anche i protagonisti delle diverse categorie in gara, assegnando anche una ricca dotazione di premi speciali. Tra questi il riconoscimento alla società più numerosa conquistato da OSA Valmadrera, il premio Giovane Promessa assegnato a Stefano Rasca e Matilde Busenti, quello per gli atleti guida a Giovanni Biffi ed Enrica Paredi, mentre il premio dedicato all'ultimo concorrente arrivato entro il tempo massimo è andato a Maurizio Castelletti.
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Resegup si è confermata anche un evento capace di generare valore per il territorio. Come annunciato nei mesi scorsi, la manifestazione ha rinnovato il proprio impegno solidale devolvendo seicento euro ad Alleanze Educative di Girasole Impresa Sociale e altrettanti all'associazione Ale e Franz And Friends Onlus, sostenendo progetti che operano quotidianamente a favore della comunità. Un ringraziamento speciale è stato espresso da ASD 2Slow a volontari, partners, Forze dell'Ordine, soccorritori, gestori dei rifugi e a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell'evento.
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