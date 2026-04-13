Wizz Air Milano Marathon: dominio Kenya tra gli uomini, tripletta Etiopia al femminile
Oltre quarantamila runners totali in gara nell'arco di un fine settimana ad altissima intensità, tra sport e inclusionedi Stefano Gatti
© Wizz Air Milano Marathon Press Office
Ben trentamila runners tra Wizz Air Milano Marathon e UniCredit Relay Marathon, mai così tanti! Ad imporsi nella ventiquattresima edizione della maratona meneghina - andata in scena in una giornata fresca e con clima ideale per correre - sono stati il keniano Vitalis Kibiwott in due ore, sei minuti e 35 secondi tra gli uomini e la top runner etiope Yeshii Kalayu Chekole in due ore, 20 minuti e 15 secondi tra le donne. Al femminile, secondo crono di sempre a Milano e miglior tempo dell’anno sul suolo italiano. Kenya tra gli uomini ed Etiopia in campo femminile hanno monopolizzato i tre gradini del podio della maratona. Battuti tutti i risultati di partecipazione: quindici mila runners iscritti alla Wizz Air Milano Marathon e sedici mila alla UniCredit Relay Marathon di domenica 12 aprile, ai quali vanno aggiunti i diecimila partecipanti alle corse del sabato: la Enel Family Run e la Dog Run Arcaplanet, per un totale di oltre quarantamila runners totali coinvolti nell'arco del fine settimana.
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Battuto il record del Charity Program, quest’anno aperto anche alla maratona e non solo alla staffetta: a oggi la raccolta solidale, non ancora conclusa, sulla piattaforma di Rete del Dono, partner del progetto, è di due milioni di euro, contro gli 1,8 milioni dell’anno scorso. L’obiettivo è chiudere a 2,2 milioni di euro.
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Il nuovo percorso di gara, in linea e non più ad anello, rinnovato nel disegno della parte iniziale e con la partenza da corso Sempione, si è rivelato molto veloce: per la Wizz Air Milano Marathon 2026 il miglior crono dell’anno a livello femminile sul suolo italiano. Miglior crono dell’anno sul suolo italiano al maschile sfiorato invece per soli tre secondi. Le gare clou di domenica hanno chiuso una settimana firmata RCS Sports&Events e consacrata allo sport, con il Milano Running Festival ospitato al Superstudio Maxi che tra giovedì e sabato ha registrato oltre 50 mila presenze al Milano Marathon Village.
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WIZZ AIR MILANO MARATHON
Il nuovo re della maratona meneghina è il keniano Vitalis Kibiwott, che raggiunge il traguardo di Piazza Duomo due ore, sei minuti e 35 dopo il via da Corso Sempione. Secondo posto per il suo connazionale Amos Kiprotich Kiplagat con un ritardo di un minuto e 39 secondi. Podio sigillato in terza posizione da Labam Kiplimo a un minuto e 48 secondi, per un podio interamente targato Kenya. Da segnalare la presenza nella top ten di Xavier Chevrier (nono), migliore italiano al traguardo in due ore, 11 minuti e 50 secondi. Stella di prima grandezza del mountain running azzurro, l'esperto atleta valdostano era al debutto sulla distanza della maratona.
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Fantastica prestazione tra le donne per l’etiope Yeshii Kalayu Chekole con il tempo di due ore, 20 minuti e 15 secondi, miglior crono dell'anno sul suolo italiano al femminile e secondo tempo di sempre alla Milano Marathon. Piazza d’onore per la sua connazionale Iddeessaa Eebbisee Addunyaa con un ritardo di soli 58 secondi e per l'altra l’etiope Sintayehu Tilahun Getahun che blinda con il tempo finale di due ore, 25 minuti e 29 secondi un podio-donne monopolizzato dall'Etiopia.
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CLASSIFICA MASCHILE
1. VITALIS KIBIWOTT (Kenya) 2h0m35s
2. AMOS KIPROTICH (Kenya) 2h08m14s
3. LABAM KIPLIMO (Kenya), 2h08m23s
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CLASSIFICA FEMMINILE
1. YESHI CHEKOLE KALAYU (Etiopia) 2h20m15s
2. ADDUNYAA IDDEESSAA EEBBISEE (Etiopia) 2h21m13s
3. SINTAYEHI GETAHUN TILAHUN (Etiopia) 2h25m29s
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I top runners sono stati però solo una parte dello spettacolo offerto da una stupenda domenica di sport. Sul percorso atleti da tutto il mondo: con il 65% di stranieri al via, Wizz Air Milano Marathon si conferma maratona di livello internazionale, con un fascino capace di attrarre runners da ogni latitudine. Dopo l'Italia, le prime cinque nazioni rappresentate vedono la Francia con 2735 iscritti, la Gran Bretagna con 1496, la Germania con 488, il Belgio con 420 e l’Irlanda con 346. Cresciuta anche la partecipazione femminile, che sale al 23%. Le fasce d’età più partecipate sono equamente suddivise tra 20-29 anni (27%), 30-39 anni (28%) e 40-49 anni (23%).
Confermata la bontà della scelta della nuova partenza da Corso Sempione per un percorso non più ad anello ma in linea, con l’arrivo sempre in Piazza del Duomo. Il nuovo avvio, con l’Arco della Pace sullo sfondo, ha consentito di accomodare meglio tutti i partecipanti, aggiungendo nuovi servizi.
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LA GARA
Il keniota Vitalis Kibiwott vince la prova meneghina col nuovo record personale al termine di una competizione corsa con grande intelligenza e maturità tattica. Azione decisiva al trentaseiesimo chilometro, quando con un allungo perentorio e deciso s’invola nettamente, arrivando in pochi chilometri a guadagnare nettamente sugli avversari di giornata. Secondo posto al traguardo per il keniota Amos Kiplagat e al terzo posto un coriaceo Laban Kiplimo, anch’esso del Kenya, che chiude col personale dopo essere anche caduto nella fase iniziale della gara. Per i colori azzurri nona posizione assoluta per un ottimo Xavier Chevrier (Atletica Valli Bergamasche), punto fermo del mountain running italiano.
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Tra le donne, grazie a un’azione di corsa aggressiva e decisa sin da subito, vittoria mai in discussione per l’etiope Yeshi Kalayu Chekole, protagonista di un assolo straordinario che le permette di vincere la Wizz Air Milano Marathon con il suo nuovo primato personale, secondo tempo di sempre al femminile nella storia della gara milanese e miglior prestazione femminile del 2026 in maratona su suolo italiano. Seconda classificata l’altra etiope Eebbissee Addunyaa Iddessaa. Podio totalmente etiope al femminile con Sintayehu Telahun Getahun che conquista il gradino più basso.
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UNICREDIT RELAY MARATON
Entusiasmo alle stelle per gli staffettisti della UniCredit Relay Marathon, che divide i 42,195 chilometri in quattro frazioni. Ben sedicimila runners, in rappresentanza di quattromila squadre, si sono alternati sul percorso, dalla partenza in corso Sempione all’arrivo in via Palestro.
Grande successo per il Charity Program, quest’anno aperto anche alla maratona e non solo alla staffetta: grazie alle donazioni delle aziende e dei partecipanti, frutto delle campagne di crowdfunding delle 140 charity ufficiali, ben 37 in più rispetto al 2025, a oggi la raccolta solidale, non ancora conclusa, sulla piattaforma di Rete del Dono, partner del progetto, è di 2 milioni di euro, contro gli 1,8 milioni dell’anno scorso. L’obiettivo è chiudere a 2,2 milioni di euro.
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CLASSIFICA UNICREDIT RELAY MARATHON 2026
1. Team PWC 53 (2h05m40s)
2. Milano Track Fanatix (2h08m47s)
3. Asics Ready 2 Run (2h17m36s)
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DICHIARAZIONI
Urbano Cairo (Presidente e Amministratore Delegato di RCS MediaGroup)
“Una Milano Marathon che cresce con grande continuità, anche nel numero dei partecipanti. Oggi siamo globalmente a 40 mila runner, tra Wizz Air Milano Marathon, UniCredit Relay Marathon, Enel Family Run e Dog Run Arcaplanet. Un risultato incredibile e un bel passo avanti rispetto alla precedente edizione. Davvero spettacolare vedere 15 mila maratoneti al via in corso Sempione, e molto veloci i tempi al traguardo. Molto bene anche la raccolta solidale, con un risultato migliore di quello dell’anno scorso e che punta a superare i 2 milioni di euro, un risultato importante”.
Martina Riva (Assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano)
“Vedere la città in festa, attraversata da migliaia di runner, è sempre emozionante. Milano ama la maratona, e la maratona ama Milano. Il record di iscritti e la forte presenza internazionale confermano il valore di questo appuntamento, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico. Accanto alla gara, il Running Festival e la Family Run rendono questo weekend ancora più aperto e partecipato, coinvolgendo famiglie e cittadini in un grande momento di sport e condivisione”.
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Paolo Bellino (Amministratore Delegato di RCS Sports&Events)
“Una stupenda quattro giorni di sport, culminata con lo spettacolo della Wizz Air Milano Marathon. Un successo la partenza da corso Sempione. Spettacolari le tre wave da 5 mila runner ciascuna, una volta ne facevamo una e mezza. E poi le staffette, per una partenza che è durata complessivamente un’ora. Da evidenziare la grande partecipazione della città e dei milanesi, non solo in partenza ma anche lungo il percorso. Un bellissimo weekend di sport, impreziosito dalle corse del sabato, la Enel Family Run e la Dog Run Arcaplanet, che hanno avuto un successo pazzesco, con quasi 10 mila persone coinvolte. Ma soprattutto abbiamo un nuovo record di raccolta solidale su Rete del Dono: oggi siamo a 2 milioni di euro, contro gli 1,8 milioni dell’anno scorso, e prevediamo di raggiungere i 2,2 milioni. Un grande risultato che sottolinea l’anima solidale della Milano Marathon”.
Salvatore Gabriele Imperiale (Corporate Communications Manager Wizz Air)
“Con la Wizz Air Milan Marathon, Milano ha dimostrato ancora una volta, in questo 2026, di essere capitale assoluta dello sport internazionale, capace di attrarre migliaia di persone da tutto il mondo e di trasformare ogni strada in un simbolo di partecipazione e condivisione. Quello che resta non sono solo i chilometri percorsi, ma l’energia condivisa, l’entusiasmo lungo il tracciato e le migliaia di storie che si sono intrecciate. In Wizz Air crediamo profondamente in questo tipo di connessioni: non solo tra destinazioni, ma tra persone. Essere Title Sponsor significa proprio questo, contribuire a creare momenti che lasciano un segno e che continuano anche oltre la linea del traguardo. Milano e l’Italia restano al centro del nostro impegno, e iniziative come questa rafforzano il nostro modo di essere vicini alle comunità che serviamo, dentro e fuori il viaggio”.
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Remo Taricani (Deputy Head of Italy UniCredit)
“Essere al fianco della Relay Marathon come sponsor per il terzo anno consecutivo ci rende particolarmente orgogliosi. L’energia che è stata sprigionata nella giornata di ieri conferma la nostra convinzione che lo sport sia un potente strumento di inclusione e aggregazione. Spirito di squadra, collaborazione e responsabilità sociale non sono solo principi che ci guidano, ma valori che prendono vita attraverso iniziative come questa, capaci di generare un impatto positivo e concreto sulle comunità”.
Federica Picchi (Sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia)
“La Wizz Air Milano Marathon non è solo una grande festa di sport e comunità, ma anche una potente leva di solidarietà, grazie alla possibilità di correre sostenendo una charity. Colpisce inoltre la crescente partecipazione internazionale alla corsa: quest’anno i runner stranieri rappresentano il 65 per cento degli iscritti. La manifestazione è inoltre pienamente inclusiva, aperta anche agli atleti con disabilità, che qui trovano un evento davvero accessibile e condiviso. Per questo Regione Lombardia rinnova il proprio sostegno a una corsa così profondamente radicata nello spirito milanese, che è anche generosità”.
Xavier Chevrier (miglior italiano al traguardo)
“È stato un viaggio bellissimo. Tanta fatica ma sempre col sorriso. Sono orgoglioso di me per aver dimostrato di essere un maratoneta. Ringrazio Emile Hafashimana che mi ha pilotato egregiamente fino al chilometro 30. Gli ultimi 12 chilometri toccavano poi a me e sono contento di come ho gestito, nonostante il vento sul percorso. Mi sono poi goduto come non mai tutto il viale d’arrivo. Felice di aver condiviso con la mia famiglia e il mio staff, che ringrazio, questa incredibile avventura e uno splendido risultato”.
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PARTNERS 2026
Comune di Milano, Regione Lombardia, CONI, FIDAL. Wizz Air- Title Sponsor, UniCredit - Title Sponsor Relay e Top Sponsor Milano Marathon, Enel - Title Sponsor Family Run e Top Sponsor Milano Marathon, Arcaplanet - Title Sponsor Dog Run, Asics - Technical Partner, Best Western - Premium Partner, Superstudio - Hosting Partner Milano Running Festival, Pro Action - Sport Nutrition Partner, Festina - Official Timekeeper, Fiat - Official Mobility Partner, Decathlon - Official Retail Partner e Premium Partner Family Run, Curasept - Official Partner, Acqua Vera - Official Mineral Water, Felicetti - Official Supplier, Dole - Official Supplier, Oakberry - Official Supplier, JBL- Official Supplier, Rinascente – Official Supplier, Honda - Official Moto, Pietrasanta Pharma - Live Partner, Sky
Sport- Official Broadcaster, Radio Kiss Kiss - Official Radio, Frùttolo - Official Partner Family Run, Calypso - Official Timekeeper Family Run, NULO - Official Partner Dog Run, KIPPY - Official Partner Dog Run, PlayMore! con RunChallenge la Charity of the Year 2026. Sky Sport il broadcaster ufficiale. F – magazine il media partner.
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