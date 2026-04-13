Wizz Air Milano Marathon: dominio Kenya tra gli uomini, tripletta Etiopia al femminile

Ben trentamila runners tra Wizz Air Milano Marathon e UniCredit Relay Marathon, mai così tanti! Ad imporsi nella ventiquattresima edizione della maratona meneghina - andata in scena in una giornata fresca e con clima ideale per correre - sono stati il keniano Vitalis Kibiwott in due ore, sei minuti e 35 secondi tra gli uomini e la top runner etiope Yeshii Kalayu Chekole in due ore, 20 minuti e 15 secondi tra le donne. Al femminile, secondo crono di sempre a Milano e miglior tempo dell’anno sul suolo italiano. Kenya tra gli uomini ed Etiopia in campo femminile hanno monopolizzato i tre gradini del podio della maratona. Battuti tutti i risultati di partecipazione: quindici mila runners iscritti alla Wizz Air Milano Marathon e sedici mila alla UniCredit Relay Marathon di domenica 12 aprile, ai quali vanno aggiunti i diecimila partecipanti alle corse del sabato: la Enel Family Run e la Dog Run Arcaplanet, per un totale di oltre quarantamila runners totali coinvolti nell'arco del fine settimana.