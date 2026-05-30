Monte Rosa Walserwaeg by UTMB: viaggio nello spazio, nel tempo e nel cuore della Valle d'Aosta

"Dietro Monte Rosa Walserwaeg by UTMB c’è un lavoro immenso e soprattutto una straordinaria comunità di oltre mille volontari: un numero che ci ha sorpresi e che racconta quanto il territorio abbia creduto in questo progetto. Accanto agli organizzatori ci sono Pro Loco, gruppi alpini, associazioni, operatori locali e diciannove c Comuni che hanno lavorato insieme con grande entusiasmo, creando un’accoglienza unica per atleti e accompagnatori provenienti da tutto il mondo. Per il 2026 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi: dopo il successo della prima edizione aumenteremo di circa mille unità il numero dei partecipanti, arrivando a quasi cinquemila iscritti da un'ottnatina di nazioni. È un risultato importante che conferma come la Valle d’Aosta abbia dimostrato di essere all’altezza di un grande evento internazionale. Anche quest’anno saremo inoltre l’unico evento italiano del circuito UTMB a disporre del live streaming internazionale, con due giorni di diretta che porteranno immagini della nostra regione in tutto il mondo. Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità: aumenteranno i ristori plastic free, con sistemi di distribuzione più ecologici, e verrà potenziato il piano trasporti green grazie all’utilizzo di navette e mezzi pubblici per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione. Anche il pacco gara sarà interamente made in Valle d’Aosta, con prodotti del territorio pensati per far conoscere le eccellenze locali agli atleti internazionali. Tra le novità più importanti ci sono poi la partnership con la Becca Pink, evento benefico organizzato insieme alla Becca di Nona e all’associazione V.I.O.L.A., e una nuova gara dedicata ai giovani tra i quattordici e i diciassette anni, nata per avvicinare ancora di più le nuove generazioni al mondo del trailrunning. Vogliamo che questa manifestazione continui a crescere mantenendo però intatto il suo spirito: valorizzare il territorio, creare comunità e condividere la passione per la montagna".