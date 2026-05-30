Monte Rosa Walserwaeg by UTMB: viaggio nello spazio, nel tempo e nel cuore della Valle d'Aosta

© Marco Rostagno
© Marco Rostagno
Appuntamento nel weekend centrale del mese di luglio per l'evento che un anno fa ha esordito nelle UTMB World Seriesdi Stefano Gatti
© Marco Rostagno
© Marco Rostagno
La Valle d’Aosta si prepara ad accogliere da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026 il Monte Rosa Walserwaeg by UTMB. La seconda delle quattro tappe italiane delle UTMB World Series porterà migliaia di trailrunners da tutto il mondo ai piedi del Monte Rosa, lungo antichi sentieri walser, vallate alpine e percorsi d’alta quota tra i più affascinanti delle Alpi. Un’occasione per vivere la montagna più autentica, attraversando villaggi sospesi nel tempo, comunità alpine e panorami spettacolari nel cuore di un territorio dove natura, cultura e tradizioni walser continuano ancora oggi a raccontare l’anima più vera della Valle d’Aosta. La conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB ha avuto luogo presso il Palazzo Regionale del capoluogo Aosta, la città che - insieme a Gressoney-Saint-Jean (nella Valle del Lys) fa da campo base all'evento.
© Monte Rosa Walserwaeg by UTMB Press Office
“Ci sono montagne che si guardano e montagne che si vivono". Il Monte Rosa appartiene a queste ultime. Un massiccio imponente e magnetico che domina la Valle d’Aosta e accompagna da secoli la vita delle comunità walser, custodi di tradizioni, architetture e percorsi che ancora oggi raccontano una cultura alpina autentica. È qui che nel weekend centrale del mese di luglio torna Monte Rosa Walserwaeg by UTMB, l’evento internazionale di trailrunning inserito nel circuito UTMB World Series che - incassato il successo della prima edizione - si prepara a vivere una nuova estate di sport, emozioni e scoperta. C’è grande attesa per conoscere la lista completa degli atleti elite che saranno al via ma sono già noti i primi nomi dei campioni italiani. Tra loro Martina Valmassoi, Nadir Maguet, William Boffelli, Davide Cheraz, Cesare Maestri e Cristian Minoggio, vincitore della 80km lo scorso anno.
© Marco Rostagno
Per quattro giorni la Valle d’Aosta diventerà punto d’incontro per migliaia di trailrunners provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi lungo sentieri tecnici e spettacolari ai piedi del Monte Rosa, attraversando vallate alpine, boschi, antichi villaggi walser e passi panoramici in un contesto naturale tra i più affascinanti dell’arco alpino.
Monte Rosa Walserwaeg by UTMB non è soltanto una competizione sportiva: è un viaggio dentro un territorio che conserva ancora un’identità forte e riconoscibile. Un evento che unisce la dimensione internazionale del circuito internazionale UTMB World Series alla cultura locale valdostana, valorizzando comunità, tradizioni e paesaggi attraverso il trailrunning.
Tra le novità del 2026 arriva la Becca Pink, la corsa-camminata non competitiva tutta al femminile che venerdì 17 luglio colorerà di rosa il centro di Aosta. Un evento dedicato all’empowerment femminile, alla partecipazione e alla solidarietà, nato per creare uno spazio inclusivo dove lo sport diventa occasione di incontro, sostegno reciproco e consapevolezza.
Altra importante novità è la prima edizione dello Junior Walser Trail, la gara dedicata ai più giovani che permette di vivere l’atmosfera del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB fin da piccoli. Un percorso di nove chilometri e 600 metri di dislivello positivo pensato per avvicinare le nuove generazioni al trailrunning e alla montagna attraverso un’esperienza immersa nella natura e nella cultura walser della Valle d’Aosta.
© Stefano Mucci
Il territorio: ai piedi del Monte Rosa
Il Monte Rosa non è soltanto una montagna. È un universo alpino fatto di vallate profonde, antichi sentieri, ghiacciai, pascoli d’alta quota e villaggi che custodiscono la memoria della cultura walser. Ed è proprio questo patrimonio a rappresentare l’anima di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB. La manifestazione attraversa alcuni dei territori più suggestivi della Valle d’Aosta, dove la montagna continua a scandire il ritmo della vita quotidiana. Qui le comunità walser hanno lasciato nei secoli una traccia profonda: architetture tradizionali in legno e pietra, antiche mulattiere, tradizioni tramandate nel tempo e una relazione autentica con l’ambiente alpino. Correre lungo questi sentieri significa immergersi in una montagna ancora vera, lontana dai grandi flussi turistici, dove ogni vallata racconta una storia diversa e ogni salita regala panorami spettacolari sul massiccio del Monte Rosa.
Monte Rosa Walserwaeg by UTMB nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare questo patrimonio naturale e culturale attraverso uno sport profondamente legato al territorio come il trailrunning. Un evento che promuove la montagna in maniera sostenibile, incentivando la scoperta dei luoghi e il rispetto dell’ambiente alpino. Grande attenzione viene infatti dedicata alla tutela del territorio, con iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale dell’evento, sensibilizzare i partecipanti e promuovere un approccio responsabile alla frequentazione della montagna.
© Stefano Jeantet
Le gare
Quattro distanze, due importanti novità e le due gare di Mini Trail (a Pont-Saint-Martin e Gressoney-Saint-Jean), animeranno il lungo weekend UTMB.
100M Les Sentiers des Valdôtains
È la gara simbolo di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB, la sfida regina che porta gli atleti nel cuore più autentico della Valle d’Aosta lungo un percorso tecnico, spettacolare e profondamente alpino. Una lunga traversata tra sentieri d’alta quota, antichi villaggi walser e panorami dominati dal Monte Rosa, dove la fatica si intreccia continuamente con la bellezza del paesaggio. Una prova pensata per gli ultra trailers più esperti, capace di condensare tutta l’essenza della montagna valdostana. La partenza da Aosta, nel cuore storico della città, segna l’inizio di un viaggio che attraversa comunità alpine, vallate e crinali panoramici, alternando tratti corribili a sezioni tecniche dove esperienza e gestione dello sforzo diventano decisive.
100K Monte Rosa Trail
Una distanza che racchiude tutta l’essenza del trail alpino: lunghe salite, discese tecniche e paesaggi straordinari ai piedi del Monte Rosa. Il percorso attraversa comunità walser e antichi sentieri di montagna, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura, fatica e cultura alpina.
50K Walserwaeg Trail
Una gara intensa e panoramica che permette di vivere l’atmosfera del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB in una formula più accessibile ma comunque tecnica e impegnativa. Boschi, alpeggi e single track accompagnano gli atleti lungo un itinerario che alterna tratti corribili e sezioni più alpine.
20K Regina Margherita Trail
La distanza ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo UTMB e scoprire i sentieri della Valle d’Aosta. Un percorso veloce e spettacolare tra villaggi, boschi e scorci panoramici che regala tutta la magia della corsa in montagna ai piedi del Monte Rosa.
Becca Pink: correre insieme è un atto di forza
Tra le grandi novità del 2026 c’è la Becca Pink, la corsa-camminata non competitiva tutta al femminile che venerdì 17 luglio porterà nel centro di Aosta un’ondata rosa fatta di partecipazione, energia e solidarietà. Quattro chilometri senza cronometro e senza classifica, aperti a donne e bambine dai dieci anni in su. Un evento dove non conta il tempo finale, ma il gesto stesso di esserci. Dove lo sport diventa occasione di incontro, sostegno reciproco e condivisione. Becca Pink attraverserà alcuni dei luoghi simbolo di Aosta: l’Anfiteatro Romano, la Porta Praetoria, l’Arco di Augusto e Piazza della Cattedrale, trasformando la città in uno spazio di comunità e partecipazione. L’iniziativa sostiene concretamente V.I.O.L.A., associazione valdostana che dal 1997 supporta le donne colpite da tumore al seno attraverso ascolto, aiuto e condivisione. Parte della quota di iscrizione contribuirà inoltre a UTMB Cares, il fondo ufficiale UTMB dedicato a progetti sociali e ambientali. Becca Pink rappresenta una scelta precisa: costruire uno spazio inclusivo e accessibile all’interno di un grande evento internazionale di trailrunning, promuovendo la partecipazione femminile e un’idea di sport come strumento di cambiamento sociale.
Junior Walser Trail
Tra le novità dell’edizione 2026 entra ufficialmente nel programma anche lo Junior Walser Trail, la gara dedicata ai più giovani che permette di vivere l’esperienza del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB fin da piccoli. Un percorso di nove chilometri e seicento metri di dislivello positivo tra i sentieri di Gressoney-La-Trinité, immerso nel paesaggio alpino e nella cultura walser della Valle d’Aosta. Junior Walser Trail nasce con un obiettivo preciso: avvicinare le nuove generazioni alla montagna e ai valori del trailrunning attraverso un’esperienza autentica, educativa e condivisa. In un momento storico in cui il rapporto con la natura e l’attività outdoor assume un ruolo sempre più importante nella crescita dei ragazzi, Monte Rosa Walserwaeg by UTMB sceglie di investire concretamente sul futuro di questo sport, creando uno spazio interamente dedicato ai giovani all’interno di un grande evento internazionale. Non si tratta soltanto di una competizione, ma di un’occasione per imparare a vivere la montagna con rispetto, consapevolezza e spirito di condivisione. Correre lungo i sentieri ai piedi del Monte Rosa significa infatti entrare in contatto con il territorio, con la cultura alpina e con una comunità internazionale unita dalla stessa passione per la natura e l’avventura. Junior Walser Trail rappresenta un ponte tra generazioni: un modo per trasmettere ai più giovani la cultura della montagna, il valore dello sport outdoor e l’importanza di crescere attraverso esperienze autentiche a stretto contatto con l’ambiente alpino.
© Marco Rostagno
Un evento internazionale che guarda al futuro
Essere parte delle UTMB World Series significa entrare nel circuito che rappresenta il punto di riferimento mondiale per il trailrunning internazionale. Monte Rosa Walserwaeg by UTMB porta la Valle d’Aosta al centro della scena globale dell’ultra trail, attirando atleti internazionali, appassionati e visitatori da decine di Paesi e generando un’importante ricaduta turistica ed economica sul territorio. L’obiettivo dell’evento non è soltanto sportivo. Il progetto punta a costruire una relazione duratura con il territorio, coinvolgendo comunità locali, volontari, associazioni e operatori della montagna in un grande evento condiviso che valorizzi identità, cultura e tradizioni alpine. Dal 16 al 19 luglio 2026 Monte Rosa Walserwaeg by UTMB trasformerà la Valle d’Aosta in una delle capitali mondiali del trailrunning.Tra sentieri alpini, villaggi walser e il profilo maestoso del Monte Rosa, migliaia di persone correranno insieme dentro un’esperienza che va oltre la competizione.
Tutte le informazioni sulla seconda edizione di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB sono reperibili su: https://www.mrww.utmb.world/it
© Monte Rosa Walserwaeg by UTMB Press Office
DICHIARAZIONI
Monte Rosa Walserwaeg by UTMB è stato presentato nella location istituzionale del Palazzo Regionale di Aosta. A seguire i passaggi più significativi degli interventi dei relatori.
Catherine Poletti (Presidente UTMB)
"Monte Rosa Walserwaeg by UTMB è molto più di una gara: è un contratto di visibilità internazionale, di emozioni e di legame con il territorio. Da oltre vent’anni UTMB e la Valle d’Aosta condividono un’amicizia costruita sul rispetto della montagna e sulla volontà di raccontarla al mondo con autenticità. Questa manifestazione nasce dall’amore di Franco e Giuditta per la loro terra e dal desiderio di condividere con il mondo intero sentieri, villaggi, tradizioni e culture walser. Dal Cervino al Monte Rosa, il percorso attraversa comunità dove convivono identità diverse, tra italiano, francese e l’antica lingua walser, una traccia viva della storia alpina custodita nei villaggi e nelle montagne. Il trailrunning ha questa straordinaria capacità: rivelare un territorio e farlo scoprire agli occhi del mondo. Così la Valle d’Aosta entra ancora di più nella dimensione internazionale delle UTMB World Series, diventando un territorio di emozioni per runners provenienti da ogni continente".
Franco Collé (Direttore di gara Monte Rosa Walserwaeg by UTMB)
"Dietro Monte Rosa Walserwaeg by UTMB c’è un lavoro immenso e soprattutto una straordinaria comunità di oltre mille volontari: un numero che ci ha sorpresi e che racconta quanto il territorio abbia creduto in questo progetto. Accanto agli organizzatori ci sono Pro Loco, gruppi alpini, associazioni, operatori locali e diciannove c Comuni che hanno lavorato insieme con grande entusiasmo, creando un’accoglienza unica per atleti e accompagnatori provenienti da tutto il mondo. Per il 2026 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi: dopo il successo della prima edizione aumenteremo di circa mille unità il numero dei partecipanti, arrivando a quasi cinquemila iscritti da un'ottnatina di nazioni. È un risultato importante che conferma come la Valle d’Aosta abbia dimostrato di essere all’altezza di un grande evento internazionale. Anche quest’anno saremo inoltre l’unico evento italiano del circuito UTMB a disporre del live streaming internazionale, con due giorni di diretta che porteranno immagini della nostra regione in tutto il mondo. Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità: aumenteranno i ristori plastic free, con sistemi di distribuzione più ecologici, e verrà potenziato il piano trasporti green grazie all’utilizzo di navette e mezzi pubblici per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione. Anche il pacco gara sarà interamente made in Valle d’Aosta, con prodotti del territorio pensati per far conoscere le eccellenze locali agli atleti internazionali. Tra le novità più importanti ci sono poi la partnership con la Becca Pink, evento benefico organizzato insieme alla Becca di Nona e all’associazione V.I.O.L.A., e una nuova gara dedicata ai giovani tra i quattordici e i diciassette anni, nata per avvicinare ancora di più le nuove generazioni al mondo del trailrunning. Vogliamo che questa manifestazione continui a crescere mantenendo però intatto il suo spirito: valorizzare il territorio, creare comunità e condividere la passione per la montagna".
© Monte Rosa Walserwaeg by UTMB Press Office
Giulio Grosjacques (Assessore Turismo Sport e Commercio della Valle d’Aosta)
"La prima edizione dI Monte Rosa Walserwaeg by UTMB ha raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati: ha portato la Valle d’Aosta in una dimensione internazionale, valorizzando i nostri percorsi e generando un importante ritorno economico sul territorio, con oltre otto euro di ricaduta per ogni euro investito. Oggi la Walserwaeg è già tra le gare più importanti del circuito UTMB e rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa con il territorio e con le altre manifestazioni valdostane. La Valle d’Aosta si conferma sempre più terra di grandi eventi e questo successo è possibile grazie al lavoro degli organizzatori, degli enti locali e soprattutto delle centinaia di volontari che con passione rendono possibile tutto questo".
Giulia Guedoz (Head of operations for Italian events at UTMB Group)
"La prima edizione della Monte Rosa Walserwaeg by UTMB ha confermato numeri e risultati estremamente importanti per il territorio valdostano. Nel 2025 abbiamo registrato 4065 iscritti provenienti da tutto il mondo e il 78% dei partecipanti era composto da turisti. Ogni runner ha dichiarato di essere arrivato in Valle d’Aosta con una media di 1,6 accompagnatori e di aver soggiornato sul territorio per circa tre giorni, generando una spesa media di 415 euro a persona tra alloggi e ristorazione. Questo si traduce in un impatto economico diretto di circa 1,6 milioni di euro e in una ricaduta complessiva stimata di 3,8 milioni di euro, con un ritorno di oltre otto euro sul territorio per ogni euro investito dalla Regione. Il dato forse più significativo riguard il legame creato con il territorio: il 97% dei partecipanti, arrivati per la prima volta in Valle d’Aosta, ha dichiarato di voler tornare anche in altre stagioni per vivere nuove esperienze outdoor e scoprire meglio le nostre vallate. A questo si aggiunge un livello di soddisfazione altissimo, pari al 92,5%, che conferma la qualità dell’organizzazione e dell’accoglienza. Anche dal punto di vista mediatico il ritorno è stato straordinario: il live internazionale della gara (trasmesso in italiano, francese e inglese) ha totalizzato 87mila visualizzazioni e oltre 271 mila ore viste, per un valore mediatico vicino ai 440mila euro. Sui social, grazie soprattutto alla presenza degli atleti elite internazionali, la manifestazione ha raggiunto un potenziale di oltre tre milioni di persone, con una forte visibilità in mercati strategici come Polonia e Nord Europa. Complessivamente la rassegna stampa ha raggiunto oltre undici milioni di persone tra Italia e Francia. Questi risultati non arrivano per caso: sono il frutto di un grande lavoro di squadra tra organizzatori, istituzioni, volontari, associazioni e realtà sportive del territorio. Monte Rosa Walserwaeg by UTMB rappresenta oggi non solo un evento sportivo internazionale, ma anche un’occasione autentica per raccontare al mondo la Valle d’Aosta, la sua identità e la sua vocazione outdoor".