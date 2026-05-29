Doppia W Ultra Tirano: ritorno alle origini per l'ottava edizione
Quattro distanze nella ricca proposta sportiva dell'evento valtellinese, numerose le iniziative collateralidi Stefano Gatti
© Doppia W Ultra Press Office
Doppia W Ultra torna a casa. Dopo alcune edizioni a Villa di Tirano, la bella gara di trailrunning disegnata tra Valtellina e Valposchiavo torna alle origini e alla partenza dal centro storico di Tirano per guardare a un futuro sempre più roseo. Cresciuta un passo alla volta, quella che nel 2018 poteva sembrare una scommessa azzardata conta ora millecento partenti, con tutte e quattro le distanze sold out.
NUMERI E PROGRAMMA
Quella in calendario nel fine settimana che segna il passaggio di consegne tra primavera ed estate sarà a tutti gli effetti un’edizione memorabile con un 40% di presenze in più rispetto allo scorso anno. A conferma di un’internazionalità che cresce pari passo con i numeri, saranno una ventina le nazioni rappresentate. La formula DoppiaW si rinnova, mantenendo però radici salde. Oltre al ritorno a Tirano (dove tutto è iniziato) le novità sono le nuove distanze introdotte, tra cui la nuovissima 100km. Proprio la W100 ha fatto segnare il primo sold out di stagione: saranno in duecento a muovere alle 23:00 di venerdì 19 giugno dalla centralissima Piazza Marinoni di Tirano. A seguire sarà la volta dei duecento iscritti della W60, con partenza alle 04:00 di sabato 20 giugno. Start alle 08:00, sempre di sabato, per la W35 che conta trecentoventi partenti. A chiudere le partenze sarà la W15 che - con i suoi quattrocento iscritti - è stata la distanza più gettonata di questa edizione. Per questa gara la partenza è prevista alle 09:00.
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OBIETTIVO VALORIZZARE SENTIERI E MONTAGNE
Percorsi aggiornati e rivisti quindi, con la novità del Monte Padrio per W100 e W60, mentre è confermatissima la stupenda cresta, fiore all’occhiello di DoppiaW, che sarà la protagonista dei percorsi da 100km, 60km e 35km. Per la W100 la conferma anche del passaggio in Svizzera con San Romerio, la Valgrosina con Rifugio Malghera e la selvaggia Val Piana. Un mix di storia e novità che ha attratto la curiosità di tantissimi trailrunners.
Fulcro dell'evento Doppia W sarà Piazza Marinoni a Tirano, il giusto palcoscenico per un evento in costante crescita. Da qui partiranno e arriveranno tutte e quattro le distanze e sarà allestito anche il villaggio gara con stand espositivi, street food, concerti e molto altro ancora. Ricca anche la settimana che precederà le prove agonistiche, con un fitto programma di eventi collaterali.
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UNA STORIA BREVE MA INTENSA (2018-2025)
DoppiaW nasce nel 2018 come un filo ideale che unisce due vallate vicine, Valtellina e Valposchiavo, una in Italia e l’altra in Svizzera. Proprio dalle iniziali delle due valli si forma la lettera “W”, testimonianza di uno storico legame e di una nuova sfida. La prima edizione è caratterizzata dalla partenza in Italia e dall’arrivo in Svizzera, Tirano e Miralago. Una sola la distanza, 60km, percorribile anche a staffetta. L’anno seguente, partenza e arrivo si ribaltano, con start a Poschiavo in terra elvetica e finish line a Tirano. Nel 2021 il campo base dell'evento si trasferisce a Villa di Tirano, dove rimarrà fino al 2025. I percorsi si allungano e nel tempo vengono introdotte la 70km, la 100km e distanze più brevi come la 30km e la 15km. Da quest’anno DoppiaW, come recita lo slogan coniato per l’occasione “We are back”, grazie anche al fondamentale supporto dell’Amministrazione Comunale della città abduana, che ha fortemente voluto questo evento per valorizzare un territorio di innegabile bellezza, sia storico che paesaggistico.
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TANTI CAMBIAMENTI, UNA COSTANTE: TANTA PASSIONE
Questa è la ricetta della riuscita di DoppiaW: tanta passione, percorsi rivisti e rivisitati, una nuova location e una sinergia di forze in campo ampia e diversificata che va dai volontari, agli Enti, alle Istituzioni, agli sponsor, fino alle Associazioni del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 e sabato 20 giugno in Piazza Marinoni a Tirano con DoppiaW Ultra: un appuntamento che si avvia a diventare un classico, da correre ma anche da vivere.
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