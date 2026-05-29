Doppia W Ultra Tirano: ritorno alle origini per l'ottava edizione

OBIETTIVO VALORIZZARE SENTIERI E MONTAGNE



Percorsi aggiornati e rivisti quindi, con la novità del Monte Padrio per W100 e W60, mentre è confermatissima la stupenda cresta, fiore all’occhiello di DoppiaW, che sarà la protagonista dei percorsi da 100km, 60km e 35km. Per la W100 la conferma anche del passaggio in Svizzera con San Romerio, la Valgrosina con Rifugio Malghera e la selvaggia Val Piana. Un mix di storia e novità che ha attratto la curiosità di tantissimi trailrunners.



Fulcro dell'evento Doppia W sarà Piazza Marinoni a Tirano, il giusto palcoscenico per un evento in costante crescita. Da qui partiranno e arriveranno tutte e quattro le distanze e sarà allestito anche il villaggio gara con stand espositivi, street food, concerti e molto altro ancora. Ricca anche la settimana che precederà le prove agonistiche, con un fitto programma di eventi collaterali.