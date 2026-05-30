Maldini in tribuna per la finale di Champions con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce

30 Mag 2026 - 19:35
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C'è anche l'ex dt del Milan Paolo Maldini in tribuna a Budapest per assistere alla finale di Champions League tra Psg e Arsenal. Maldini è in compagnia di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce nelle elezioni nel weekend del 6-7 giugno. Safi vuole convincere Maldini a diventare consulente del club turco. "Una grande mente calcistica, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto ottime discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro", ha scritto di lui Maldini qualche giorno fa sui social confermando la sua presenza a Istanbul.

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