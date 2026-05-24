Trofeo Valli Bergamasche: La Recastello firma il tris a Leffe
Nella prova individuale femminile Previtali davanti a Vagni e Gelmidi Stefano Gatti
© Silvio Speziale
Ancora una volta La Recastello. Dopo il successo delle ultime due edizioni, tornano ad imporre la loro legge i neroverdi di Gazzaniga. È una ventunesima edizione del Trofeo Valli Bergamasche-Memorial Luigi Castelletti con tanti azzurri in gara, chiamati alla rifinitura della condizione in vista dei Campionati Europei di Kamnik (Slovenia) in programma tra meno di due settimane.
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Nella staffetta maschile, con le classiche tre frazioni a susseguirsi sul nervoso tracciato che dall’abitato di Leffe porta sull’asperità di Cima Monte Beio, è Luciano Rota a chiudere al comando il primo atto di giornata, prendendo il largo dopo aver affrontato la salita dell’Antenna a gruppo compatto insieme agli azzurri Alberto Vender e Lorenzo Cagnati, con Alain Cavagna a chiudere il quartetto d’attacco. Grande prestazione quella dell’airone di Trescore, che gli varrà il migliore tempo di giornata: 31 minuti e 51 secondi che diventa di fatto il nuovo record del percorso. Seconda squadra al cambio la Valle Brembana a quattordici secondi con Cavagna che fa partire Nicola Mostacchetti, davanti alla Valchiese (con Bazzoli che parte con un distacco di quaranta secondo) che precede Valle Varaita (a un minuto e tre secondi con Elia Mattio che da il cambio a Martin Dematteis) e Valli Bergamasche (con un minuto e undici secondi di distacco).
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Nella seconda frazione Luca Magri continua il forcing mentre da dietro rinviene la formazione delle Valli Bergamasche, con Xavier Chevrier (fresco convocato nella nazionale di maratona a difendere i colori dell’Italia ai prossimi Campionati Europei di Birmingham) che riduce il gap ad un minuto e si porta in seconda piazza al cambio, con Valle Brembana ad inseguire ad uno e sedici davanti alla Valchiese e alla Valle Varaita della leggenda Martin Dematteis.
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Non riesce la rimonta a Cesare Maestri, terzo frazionista degli orange di casa, che prova il tutto per tutto nei primi chilometri di gara, ma che deve poi arrendersi alla grande tenuta di Fabio Ruga, che taglia il traguardo a braccia alzate portando alla Recastello la terza vittoria consecutiva a Leffe. Terzo posto, e podio quindi tutto bergamasco, per una generosissima Atletica Valle Brembana con Matteo Bonzi a chiudere davanti ad Atletica Valle Varaita, che in terza frazione schierava il mostro sacro della corsa sui sentieri, Bernard Dematteis, e alle Valli Bergamasche B che con Luca Cagnati, Massimiliano Zanaboni e Luca Cantoni chiudono in una solida quinta posizione.
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Successo Recastello anche nella prova individuale femminile, corsa sugli stessi 8100 metri del tracciato maschile, dove al termine di una bella bagarre vissuta in coppia sin dalle prime battute di gara, si impone Claudia Previtali, che in 42 minuti e 19 secondi precede Monica Vagni (Angolo Mountain Running). Terza piazza per Luisa Gelmi (GAV Vertova). Ai piedi del podio, Claudia Locatelli (Atletica Valle Brembana) e Nives Carobbio (Atletica Casone Noceto), mentre è costretta al ritiro la favorita della vigilia Barbara Bani.
CLASSIFICHE
Staffette Uomini
ASD La Recastello 01h38’’50” (Luciano Rota-Luca Magri-Fabio Ruga)
Atletoica Valli Bergamasche Leffe 01h40’42” (Lorenzo Cagnati-Xavier Chevrier-Cesare Maestri)
Atletica Valle Brembana 01h42’31” (Alain Cavagna-Nicola Mostacchetti-Matteo Bonzi)
Individuale Donne
Claudia Previtali 42’19” (ASD La Recastello)
Monica Vagni 42’58” (Angolo Mountain Running)
Luisa Gelmi 43’23” (GAV Vertova)
Claudia Locatelli 44’13” (Atletica Valle Brembana)
Nives Carobbio 45’11” (Atletica Casone Noceto)
Elisa Peverelli 45'53" (Ag Media Sport ASD)
Migliori tempi Uomini
Luciano Rota (ASD La Recastello) 31’51”
Alain Cavagna (Atletica Valle Brembana) 32’04”
Alberto Vender (SA Valchiese) 32’30”
Elia Mattio (PodisticaValle Varaita) 32’53”
Lorenzo Cagnati (Atletica Valli Bergamasche) 33’01”
Xavier Chevrier (Atletica Valli Bergamasche) 33’13”
Luca Magri (ASD La Recastello) 33’13”
Fabio Ruga (ASD La Recastello) 33’45”
Pietro Sonzogni (Atletica Valle Brembana) 34’13”
Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) 34’27”
Trofeo Valli Bergamasche (classifica a squadre - tre staffette)
Atletica Valli Bergamasche
ASD LA Recastello
GS Orobie