Trofeo Valli Bergamasche: La Recastello firma il tris a Leffe

Nella staffetta maschile, con le classiche tre frazioni a susseguirsi sul nervoso tracciato che dall’abitato di Leffe porta sull’asperità di Cima Monte Beio, è Luciano Rota a chiudere al comando il primo atto di giornata, prendendo il largo dopo aver affrontato la salita dell’Antenna a gruppo compatto insieme agli azzurri Alberto Vender e Lorenzo Cagnati, con Alain Cavagna a chiudere il quartetto d’attacco. Grande prestazione quella dell’airone di Trescore, che gli varrà il migliore tempo di giornata: 31 minuti e 51 secondi che diventa di fatto il nuovo record del percorso. Seconda squadra al cambio la Valle Brembana a quattordici secondi con Cavagna che fa partire Nicola Mostacchetti, davanti alla Valchiese (con Bazzoli che parte con un distacco di quaranta secondo) che precede Valle Varaita (a un minuto e tre secondi con Elia Mattio che da il cambio a Martin Dematteis) e Valli Bergamasche (con un minuto e undici secondi di distacco).