GTWS Ledro Sky Trentino: Elazzaoui e Kimutai dettano legge

Il segmento sprint da un chilometro e ottanta metri (iniziato solo duecento metri dopo il via) sulle rive del lago di Ledro ha segnato l'avvio della gara maschile nei dintorni del Lago di Ledro. Ad imporsi in tre minuti e nove secondi è stato Philemon Kiriago. Il keniano ha poi consolidato la sua leadership nella salita principale, formando un trio di testa insieme ai connazionali Michael Selelo Saoli e Paul Machoka (Atletica Saluzzo). Alle loro spalle Elhousine Elazzaoui, dopo aver ceduto qualche metro dopo il passaggio al lago, ha reagito con rapidità per ricongiungersi al gruppo di testa, al quale poco dopo si è aggiunto anche l'italiano Isacco Costa (La Sportiva). A provocare una nuova selezione è stato il segmento di salita da un chilometro e cento metri (al 19,43%): Elazzaoui se lo è aggiudicato con il tempo di nove minuti e 39 secondi, appena un secondo più veloce di Kiriago, mentre Saoli ha ceduto cinque secondi. I tre hanno però scollinato insieme a Cima Pari, dove Saoli ha lanciato un attacco per andarsene in solitaria. Un minuto e mezzo più tardi arrivava un gruppo inseguitore di quattro corridori: Samwel Kiprotich (Salomon), Machoka, Patrick Kipngeno (Run2Gether On Trail) e Costa, che aveva perso contatto durante la salita. Con il riferimento visivo della cresta, Elazzaoui e Kiriago sono riusciti a restare vicini a Saoli.