GOinUP: Crippa e Rossi a segno nel Vertical Egul
Firme d'autore nel quinto round del circuito only-up valtellinesedi Stefano Gatti
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Grande partecipazione alla Vertical Egùl di Albaredo per San Marco per la quinta tappa del tour di GOinUP, il circuito a scopo benefico della Bassa Valtellina. Organizzata da Aps Albaredo Promotion con il supporto del comune e del Gruppo Alpini, in linea con le quattro tappe precedenti ha richiamato quasi cinquecento partecipanti lungo il suggestivo tracciato immerso nel Parco delle Orobie Valtellinesi.
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Un appuntamento che ha saputo unire sport, passione e voglia di mettersi in gioco, valorizzando al tempo stesso il forte legame con il territorio e confermando la crescente partecipazione al circuito. Leggermente modificato e allungato rispetto alla scorsa edizione, il percorso si è sviluppato per circa tre chilometri con cinquecento metri di dislivello positivo, regalando agli atleti scenari di grande impatto con vista sul Lago di Como e sulla bassa Valtellina.
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In campo maschile dominio di Alessandro Crippa, che ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute di gara. Il portacolori del GSA Cometa ha fermato il cronometro sul tempo di ventuno minuti e 29 secondi, replicando il successo ottenuto lo scorso anno e confermandosi protagonista assoluto del Vertical Egul. Alle sue spalle del mattatore di GoInUp 2026 ha chiuso con un ritardo di poco inferiore al minuto (57 secondi) il forte local Davide Zugnoni di Team Valtellina ASD. Terzo gradino del podio è andato a Diego Ross (Sport Race Valtellina ASD), al traguardo ventitré minuti e 10 secondi dopo il segnale di partenza. Top five nell'ordine per Luca Lizzoli (CA Lizzoli) e Massimo Triulzi del GP Valchiavenna.
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In gara donne Raffaella Rossi ha messo a segno una bella affermazione con il tempo di ventisette minuti e 53 secondi, che le è valso la quarantesima casella della classifica assoluta. Seconda posizione con un ritardo di poco superiore al mezzo minuto (33 secondi) dalla vincitrice per Ilaria Artusi (Bracco Atletica) che ha prevalso con un margine altrettanto consistente (31 secondi) di sulla runner indipendente Federica Morosini, che ha così chiuso i giochi del podio. A completare la top five di giornata sono state in quest'ordine Barbara Sangalli di AS Premana e Giorgia Fascendini (GNA Sagoma Squad).
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Come in occasione delle tappe precedenti (nelle vicine Traona, Cercino, Buglio In Monte e Talamona), anche quella di Albaredo - chiusura del "girone di andata" di GOinUP2026 - ha visto la partecipazione delle joelette che hanno permesso a ragazzi diversamente abili di vivere la manifestazione da protagonisti, con un ringraziamento speciale da parte dei numerosi volontari che con impegno, passione e dedizione sono stati fondamentali per la perfetta riuscita dell’evento.
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