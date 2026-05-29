GOinUP: Crippa e Rossi a segno nel Vertical Egul

In campo maschile dominio di Alessandro Crippa, che ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute di gara. Il portacolori del GSA Cometa ha fermato il cronometro sul tempo di ventuno minuti e 29 secondi, replicando il successo ottenuto lo scorso anno e confermandosi protagonista assoluto del Vertical Egul. Alle sue spalle del mattatore di GoInUp 2026 ha chiuso con un ritardo di poco inferiore al minuto (57 secondi) il forte local Davide Zugnoni di Team Valtellina ASD. Terzo gradino del podio è andato a Diego Ross (Sport Race Valtellina ASD), al traguardo ventitré minuti e 10 secondi dopo il segnale di partenza. Top five nell'ordine per Luca Lizzoli (CA Lizzoli) e Massimo Triulzi del GP Valchiavenna.