Coiro sugli 800 donne di Rabat per cercare di riscrivere la storia

Il 23enne mezzofondista della provincia bresciana, ha rinunciato alla stagione al coperto e ai mondiali, e ha esordito all'aperto sulla sua distanza a Udine a fine aprile con 1'46"77, e poi a inizio maggio ha fatto suo personale di 1'15"69 nei 600 metri di Busto Arsizio, per cui è difficile prevedere le sue reali condizioni, ma sicuramente se tesse bene potrebbe ottenere un grande crono.