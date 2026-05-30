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TRAILRUNNING

Monte Rosa Walserwaeg by UTMB: viaggio nello spazio, nel tempo e nel cuore della Valle d'Aosta

Appuntamento nel weekend centrale del mese di luglio per l'evento che un anno fa ha esordito nelle UTMB World Series

30 Mag 2026 - 10:18
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La Valle d’Aosta si prepara ad accogliere da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026 il Monte Rosa Walserwaeg by UTMB. La seconda delle quattro tappe italiane delle UTMB World Series porterà migliaia di trailrunners da tutto il mondo ai piedi del Monte Rosa, lungo antichi sentieri walser, vallate alpine e percorsi d’alta quota tra i più affascinanti delle Alpi. Un’occasione per vivere la montagna più autentica, attraversando villaggi sospesi nel tempo, comunità alpine e panorami spettacolari nel cuore di un territorio dove natura, cultura e tradizioni walser continuano ancora oggi a raccontare l’anima più vera della Valle d’Aosta. La conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB ha avuto luogo presso il Palazzo Regionale del capoluogo Aosta, la città che - insieme a Gressoney-Saint-Jean (nella Valle del Lys) fa da campo base all'evento.

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