NAPOLI

Napoli, De Bruyne: "Contento dell'addio di Conte, diversa visione del calcio. Se resto? Devo parlare col club"

Dal ritiro del Belgio il centrocampista spara contro il suo ex allenatore. E sul futuro..."

30 Mag 2026 - 20:21
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Kevin De Bruyne al veleno su Antonio Conte. Dal ritiro del Belgio in vista dei Mondiali il centrocampista del Napoli si toglie più di un sassolino dalla scarpa nei confronti del suo ex allenatore, con cui il rapporto non è mai stato idilliaco: "Se sono felice che Conte sia andato via? Per me sì, non doveva restare - ha detto in un'intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad - Se io rimango? Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L'anno scorso sono state dette certe cose, tipo 'Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello', ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace. Credo sia importante avere un confronto sul modo di giocare, quest'anno ho capito che il modo di giocare per me conta molto".

E ancora: "Adattarsi al gioco di Conte per me è stato complicato perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia - ha proseguito De Bruyne - Non ho praticamente mai avuto l’opportunità di giocare nel ruolo che preferisco. Nonostante questo, ho sempre dato tutto per la squadra. Giocavamo in maniera molto difensiva. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo gol di scarto con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. All'inizio della stagione giocavamo addirittura molto arretrati. Il nostro capocannoniere ha segnato dieci gol...".

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