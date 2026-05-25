Domobianca Vertical Race: Rostan e Dewalle svettano sul Moncucco

In gara uomini il successo è andato ad Andrea Rostan. Il portacolori piemontese del Team La Sportiva ha tagliato il traguardo 27 minuti e 34 secondi dopo il segnale di partenza da Alpe Lusentino. Secondo gradino del podio con un ritardo di un minuto e sei secondi per il verticalista valdostano Daniel Thedy (Team Kailas Fuga). A dare un tocco internazionale al podio maschile è stato lo sloveno Rok Bratina che se l'è giocata fin sul traguardo con Thedy, tagliando il traguardo con sette soli secondi di ritardo nei suoi confronti. Top five in quest'ordine per l'elvetico Roberto Delorenzi (Team Brooks) in 29 minuti e 10 secondi e per il suo connazionale Fiorillo Camesi (USC Capriaschese) in 29 minuti e 34 secondi. Cesare Peter Bettoli di Sport Project VCO/New Balance chiude sesto davanti a William Boffelli (ASD Run Fast) e all'elvetico (il terzo atleta rossocrociato nella top ten) Martin Anthamatten.