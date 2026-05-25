Domobianca Vertical Race: Rostan e Dewalle svettano sul Moncucco
Sfide accesissime tra verticalisti nostrani e stranieri nel classico appuntamento only-up in Val d'Ossoladi Stefano Gatti
© Luciano Campani
La sesta edizione di Domobianca Vertical Race ha richiamato al via duecentoventisei skyrunners pronti a sfidarsi sulle piste del comprensorio di sport inverrnali della città di Domodossola, in una competizione dal livello atletico anche quest'anno particolarmente elevato. Nonostante la presenza di numerosi big della corsa sui sentieri, i record del percorso non sono stati battuti, in parte anche a causa delle temperature particolarmente elevate (da estate inoltrata) del quarto fine settimana di maggio. Tanti atleti in gara e grande cornice di pubblico presente lungo in percorso e fin sui 1902 metri della vetta del Moncucco, dove era posto il traguardo: tantissimi tifosi hanno sostenuto gli atleti, contribuendo a rendere ancora più suggestiva la cornice della manifestazione sulla vetta della montagna che domina Domodossola.
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In gara uomini il successo è andato ad Andrea Rostan. Il portacolori piemontese del Team La Sportiva ha tagliato il traguardo 27 minuti e 34 secondi dopo il segnale di partenza da Alpe Lusentino. Secondo gradino del podio con un ritardo di un minuto e sei secondi per il verticalista valdostano Daniel Thedy (Team Kailas Fuga). A dare un tocco internazionale al podio maschile è stato lo sloveno Rok Bratina che se l'è giocata fin sul traguardo con Thedy, tagliando il traguardo con sette soli secondi di ritardo nei suoi confronti. Top five in quest'ordine per l'elvetico Roberto Delorenzi (Team Brooks) in 29 minuti e 10 secondi e per il suo connazionale Fiorillo Camesi (USC Capriaschese) in 29 minuti e 34 secondi. Cesare Peter Bettoli di Sport Project VCO/New Balance chiude sesto davanti a William Boffelli (ASD Run Fast) e all'elvetico (il terzo atleta rossocrociato nella top ten) Martin Anthamatten.
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Nona e decima casella della classifica per due mostri sacri della corsa sui sentieri: il pluri iridato di skyrunning Cristian Minoggio (Altitude Skyrunning Team/Kailas Fuga), solitamente abituato a distanze ben più lunghe e - al contrario - l'hombre vertical valdostano Henri Aymonod (The North Face).
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Podio a maggioranza internazionale invece tra le donne. Ad imporsi è stata la francese Christel Dewalle (A.D. Pro-Pose), che ha portato a termine la missione vittoria con il tempo di 32 minuti e 47 secondi. Per la quarantatreenne skyrunner di Annemasse (Alta Savoia) quattordicesima casella una classifica assoluta da 207 finishers in vetta al Moncucco. Seconda posizione per l'altrettanto quotata scozzese Scout Atkin (Team HOKA Europe) a 46 secondi dalla vincitrice (diciannovesima assoluta). Gradino finale del podio per l’italiana Benedetta Broggi (Sport Project VCO/Team Kailas Fuga) con il tempo di 34 minuti e 36 secondi (ventiquattresima).
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A completare la top five donne sono state nell'ordine l'italiana Vivien Bonzi (La Recastello, venticinquesima) in 34 minuti e 42 secondi e la elvetica Paola Stampanoni (Pini Mountain Racing, ventinovesima in 35 minuti e 34 secondi), che ha preceduto di pochi secondi la connazionale Victoria Kreuzer (Team Swiss, trentesima). Settima casella della classifica per la esperta bresciana Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) davanti a Sara Locatelli (Sport Project VCO). A completare la top ten si sono presentate in vetta la rossocrociata Corina Sommer e Silvia Longo di Altitude Skyrunning Team.
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Particolarmente significativa la presenza dei piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) delle Frecce Tricolori, che hanno voluto ricordare il collega e amico Alessio Ghersi (al quale l’evento ossolano è dedicato) prendendo loro stessi il via della gara. Il Trofeo in memoria del Maggiore Ghersi (destinato al primo atleta local dell'ordine d'arrivo) è stato conquistato dal già citato Peter Cesare Bettoli, atleta di Macugnaga del Team New Balance, sesto assoluto con il tempo di 29 minuti e 57 secondi.