Pattada Wild Trail ma anche sky e... rally: le mille anime di una maratona di montagna

Al ristoro l’amico Giovanni Angelo Idili (presidente di ASD s’Alvéschida EXP) mi augura… buona fortuna. Avrei dovuto insospettirmi! Sì perché - prima di affrontare la lunga salita finale verso Pattada - la traccia di gara fa un giro largo (e a tratti ripidissimo) su mulattiera e poi ancora nel bosco, che ci porta di nuovo in quota prima di puntare con decisione verso il paese. L’ultima fatica tra prati tagliati di fresco apposta per noi e tratti alberati mi spreme le residue energie. “Ecco là il cimitero di Pattada” mi ha detto un collega raggiunto poco fa. “Sì certo, di questo passo mi sa che… mi fermo lì!” Ormai ci siamo: lo sterrato finisce, tocchiamo l’asfalto e - dopo un' ultima rampetta - sbuco nella retta finale di Via Roma. Il traguardo mi piomba addosso (fa prima lui di me, ormai…) e con esso l’accoglienza dell’amico Pietro al microfono dopo sette faticose ma straordinarie ore di gara su e giù per le mulattiere, i sentieri e le semplici tracce tra le rocce di Pattada Wild Trail: wild nel vero senso della parola! Impiego un po’ più del previsto a “stabilizzarmi”: un paio di birre velocizzano la missione. Ripenso ai primi chilometri di gara di stamattina e mi dico: "Ma è stato oggi?" Mi sembra di essere partito ieri, non poche ore fa.