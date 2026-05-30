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TENNIS

Roland Garros: impresa Berrettini, agli ottavi dopo oltre 5 ore di gioco

Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre cinque ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro si impone 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, dopo aver annullato anche due match point all'argentino nel supertiebreak finale. 

30 Mag 2026 - 19:48
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