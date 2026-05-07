Motociclismo, Civ: la corsa al titolo tricolore fa tappa al Mugello

Torna questo fine settimana il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) sul circuito del Mugello di Scarperia (Firenze) per disputare la terza e quarta gara del 2026. Il campionato riparte con la lotta in Superbike fra l'attuale leader di classifica Alessandro Delbianco (Yamaha), Gabriele Giannini (Honda) e Michele Pirro (Ducati), Il riminese, dopo aver vinto entrambe le gare fin qui disputate, si presenta sul circuito toscano a punteggio pieno in classifica. Le corse della Superbike vedranno al via anche lo svizzero Randy Krummenacher (Yamaha), campione del mondo Supersport nel 2019. Ma Delbianco non è l'unico pilota che si presenta sulla pista toscana a punteggio pieno: gli altri sono Kevin Zannoni in Supersport e Filippo Bianchi in Sportbike. La classifica più incerta è invece quella della Moto3 con Valentino Sponga e Pablo Olivares appaiati nel punteggio.