Motociclismo, Civ: la corsa al titolo tricolore fa tappa al Mugello

07 Mag 2026 - 11:20

Torna questo fine settimana il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) sul circuito del Mugello di Scarperia (Firenze) per disputare la terza e quarta gara del 2026. Il campionato riparte con la lotta in Superbike fra l'attuale leader di classifica Alessandro Delbianco (Yamaha), Gabriele Giannini (Honda) e Michele Pirro (Ducati), Il riminese, dopo aver vinto entrambe le gare fin qui disputate, si presenta sul circuito toscano a punteggio pieno in classifica. Le corse della Superbike vedranno al via anche lo svizzero Randy Krummenacher (Yamaha), campione del mondo Supersport nel 2019. Ma Delbianco non è l'unico pilota che si presenta sulla pista toscana a punteggio pieno: gli altri sono Kevin Zannoni in Supersport e Filippo Bianchi in Sportbike. La classifica più incerta è invece quella della Moto3 con Valentino Sponga e Pablo Olivares appaiati nel punteggio.

La Moto4, infine, riparte con il dominio di Luca Rizzi reduce da due vittorie e un terzo posto ottenuti nell'appuntamento di apertura a Misano Adriatico (Rimini). La giornata di domani sarà dedicata alle prove libere e al primo turno di qualifiche, sabato mattina si assegneranno le pole position, mentre nel pomeriggio si disputeranno le gare del 3/o appuntamento del Civ. Domenica si replicherà con il 4/o round. Accanto al Civ, il Mugello ospiterà anche le competizioni del campionato paralimpico Diversamente disabili, insieme ai trofei Aprilia, Ducati, Honda, e Yamaha. 

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