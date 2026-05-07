Niklas Sule annuncia il ritiro a 30 anni. Era stato un obiettivo di Milan e Juventus
L'annuncio nel podcast "Spielmacher". In Bundesliga è stato protagonista con Hoffenheim, Bayern e Borussia
Accostato in passato anche a Milan e Juventus, il difensore del Borussia Dortmund Niklas Süle ha annunciato a 30 anni il ritiro al termine della stagione. Il centrale tedesco classe 1995 ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo l'ultimo infortunio subito al ginocchio nel corso della partita di Bundesliga contro l'Hoffenheim del 18 aprile. La carriera di Süle è stata contrassegnata da due rotture del legamento crociato del ginocchio, oltre a vari altri problemi di carattere fisico.
L'annuncio del giocatore
"Vorrei annunciare che terminerò la mia carriera alla fine di questa stagione", ha dichiarato Süle nel podcast Spielmacher. "Dopo la partita con l'Hoffenheim il nostro medico ha fatto un test per diagnosticare una possibile lesione del legamento crociato, ha guardato il fisioterapista e ha scosso la testa. Sono andato sotto la doccia e ho pianto per dieci minuti. In quel momento ho pensato davvero che si fosse rotto di nuovo", ricorda Süle nel podcast ripensando alla 30ª giornata.
La risonanza magnetica successiva ha evidenziato che non si trattava della terza rottura del legamento crociato, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare è stata proprio questa buona notizia a far prendere la decisione definitiva al difensore: "Lì ho capito che non ci sarebbe stato niente di peggio che arrivare all’estate per stare coi miei figli e poi dover affrontare una eventuale nuova lesione al crociato".