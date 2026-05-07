Niklas Sule annuncia il ritiro a 30 anni. Era stato un obiettivo di Milan e Juventus

"Vorrei annunciare che terminerò la mia carriera alla fine di questa stagione", ha dichiarato Süle nel podcast Spielmacher. "Dopo la partita con l'Hoffenheim il nostro medico ha fatto un test per diagnosticare una possibile lesione del legamento crociato, ha guardato il fisioterapista e ha scosso la testa. Sono andato sotto la doccia e ho pianto per dieci minuti. In quel momento ho pensato davvero che si fosse rotto di nuovo", ricorda Süle nel podcast ripensando alla 30ª giornata.

La risonanza magnetica successiva ha evidenziato che non si trattava della terza rottura del legamento crociato, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare è stata proprio questa buona notizia a far prendere la decisione definitiva al difensore: "Lì ho capito che non ci sarebbe stato niente di peggio che arrivare all’estate per stare coi miei figli e poi dover affrontare una eventuale nuova lesione al crociato".



La carriera Da Hoffenheim a Hoffenheim. Proprio nella squadra del Baden-Württemberg era iniziata la carriera ad alti livelli del difensore centrale tedesco. Le buone prestazioni gli avevano fatto guadagnare la chiamata della Nazionale nel 2016 e del Bayern Monaco un anno dopo. In Baviera ha giocato cinque stagioni (5 Bundesliga, 2 DFB-Pokal, 4 Supercoppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa del Mondo per club il suo bottino in biancorosso), prima di passare al Borussia Dortmund dove chiuderà la carriera. Con la maglia dei gialloneri, il difensore centrale ha disputato 109 partite (3 goal). In Bundesliga ha raccolto invece 299 presenze. La prima stagione al Dortmund è stata la più ricca di emozioni per il 30enne: "Quello che ho vissuto nel mio primo anno, quando siamo arrivati a un passo dal titolo: la serata in hotel, il tragitto verso lo stadio. Quello che ho provato allora, l’ho provato solo prima della mia prima partita da professionista. È stato uno dei momenti più intensi che abbia mai vissuto, prima della partita contro il Mainz. Non so se nella mia vita riuscirò mai più a provare qualcosa del genere, tutta quell’adrenalina".