Lazio, Sarri e i giocatori si prendono l'abbraccio dell'Olimpico pieno di tifosi

Gli ultimi istanti sono di tensione con Sarri espulso per proteste, ma al triplice fischio è la Lazio ad esultare, con i giocatori e il tecnico sotto la curva, che in una sola sera ritrova il proprio pubblico e, per la prima volta in stagione, infila due vittorie consecutive. Mentre al Milan resta l'amaro in bocca per aver fallito l'occasione per continuare a sognare una rimonta che a questo punto sarebbe davvero clamorosa.