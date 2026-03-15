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IL RITORNO

Lazio, Sarri e i giocatori si prendono l'abbraccio dell'Olimpico pieno di tifosi

Dopo una lunga contestazione, prima e dopo la partita staff e calciatori sono andati a prendersi l'applauso della Curva Nord

15 Mar 2026 - 23:15
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La Lazio si regala la serata perfetta ritrovando i propri tifosi, battendo per 1-0 il Milan grazie alla rete di Isaksen e infilando, per la prima volta in stagione, due successi consecutivi. Alla squadra di Allegri, invece, non rimane che leccarsi le ferite per aver sprecato l'occasione di riaprire il campionato: così i rossoneri passano dalla speranza di ridurre a cinque punti il vantaggio sull'Inter ad averne otto di ritardo dalla vetta. Inoltre, a nove giornate dalla fine del campionato, il Napoli si è avvicinato a -1.

Gli ultimi istanti sono di tensione con Sarri espulso per proteste, ma al triplice fischio è la Lazio ad esultare, con i giocatori e il tecnico sotto la curva, che in una sola sera ritrova il proprio pubblico e, per la prima volta in stagione, infila due vittorie consecutive. Mentre al Milan resta l'amaro in bocca per aver fallito l'occasione per continuare a sognare una rimonta che a questo punto sarebbe davvero clamorosa.

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