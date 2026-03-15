Atletica, mondiali universitari cross: cinque medaglie per l’Italia
Ancora sul podio l'Italia nei Campionati Mondiali universitari di corsa campestre, per altre due volte a Cassino. La seconda e ultima giornata, dedicata alle staffette, vede gli azzurri conquistare l'argento con Thomas Serafini, Melissa Fracassini, Konjoneh Maggi e Valeria Minati nella gara corta, a un soffio dalla vittoria, poi anche il bronzo nella prova lunga per il team formato da Mauro Dallapiccola, Diletta Moressa, Carmelo Cannizzaro e Chiara Munaretto.
Nelle 24 edizioni dell'evento è quella più ricca di medaglie per la squadra italiana: in totale due ori, due argenti e un bronzo nella manifestazione organizzata dal Cus Cassino sui prati del campus Folcara nella città in provincia di Frosinone, tornata ad accogliere la rassegna a dieci anni dall'ultima volta.