Atletica, mondiali universitari cross: cinque medaglie per l’Italia

15 Mar 2026 - 23:03

Ancora sul podio l'Italia nei Campionati Mondiali universitari di corsa campestre, per altre due volte a Cassino. La seconda e ultima giornata, dedicata alle staffette, vede gli azzurri conquistare l'argento con Thomas Serafini, Melissa Fracassini, Konjoneh Maggi e Valeria Minati nella gara corta, a un soffio dalla vittoria, poi anche il bronzo nella prova lunga per il team formato da Mauro Dallapiccola, Diletta Moressa, Carmelo Cannizzaro e Chiara Munaretto.

Nelle 24 edizioni dell'evento è quella più ricca di medaglie per la squadra italiana: in totale due ori, due argenti e un bronzo nella manifestazione organizzata dal Cus Cassino sui prati del campus Folcara nella città in provincia di Frosinone, tornata ad accogliere la rassegna a dieci anni dall'ultima volta. 

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