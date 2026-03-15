Allegri: "Parlavano di scudetto, ma bisogna essere realisti. Discussione con Leao? Cose che capitano"

Sulla discussione con Leao al momento del cambio, l'allenatore rossonero calma le acque: "Era nervoso perché aveva avuto situazioni in cui poteva essere servito meglio. Sono cose che capitano all'interno di una partita. Volevamo vincere perché come prima cosa volevamo allungare sulle squadre alle nostre spalle. Dobbiamo restare sereni e far meglio nelle situazioni della partita come quelle del primo tempo".