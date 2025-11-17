Via con vento: focus qualità per la Corsa della Bora a gennaio 2026

“Il nostro obbiettivo è quello di tenere il numero di iscritti sempre più alto del numero di partecipanti, per non cadere in una manifestazione generalista nel quale gli aspetti commerciali prendano il sopravvento sullo sport. Quando si raggiunge un certo livello di sviluppo è in genere più facile alzare la quantità che migliorare la qualità e la ricerca qualitativa non può andare di pari passo con economie di scala. Non puntiamo sull'ingaggio di toprunners a pagamento. Pur avendo al via atleti di ottimo livello in termini di risultati sportivi, la nostra attenzione resta rivolta soprattutto a chi vive la corsa come un modo per scoprire il mondo. Vogliamo attirare persone motivate da questa esperienza, preservando l’autenticità e la credibilità costruite in oltre dieci anni. La Corsa sta crescendo molto: è ormai consolidata sui mercati austriaco e tedesco, che ormai non consideriamo più di prossimità ma primari, e si sta aprendo sempre di più a Spagna, Francia, Paesi Bassi e all'Estremo Oriente”. (Tommaso de Mottoni - presidente ASD SentieroUno)