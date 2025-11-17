Via con vento: focus qualità per la Corsa della Bora a gennaio 2026

Undici nuove esperienze di gara e un ricco programma di eventi collaterali per l'undicesima edizionedi Stefano Gatti
© Foto Ridni
La stagione della corsa in natura non si ferma mai e il 2026 è dietro l'angolo, anzi la prossima curva del sentiero. Da questo punto di vista, la Corsa della Bora inizia già... a soffiare! Dopo il trionfo di partecipazioni della decima edizione, l’evento clou del trailrunning invernale in Italia organizzato a Trieste da ASD SentieroUno si prepara a tornare nel Carso italiano e sloveno. L'appuntamento è fissato per il primo fine settimana del nuovo anno. Nella locandina di CDB 2026 ancora più eventi collaterali e - dopo un anno di pausa, il ritorno del tradizionale sconfinamento nella vicina Slovenia. La Corsa della Bora e propone per la prima volta ben undici esperienze di corsa in collaborazione con le realtà, sportive e non, del territorio. Domenica 4 gennaio 2026 gli atleti troveranno percorsi diversi rispetto agli anni precedenti, con suggestivi tracciati lungo le lande carsiche fino alla montagna e scorci di rara bellezza sul Golfo di Trieste, per poi tagliare il traguardo a due passi al mare, presso il Bora Village Portopiccolo, nel territorio comunale di Duino Aurisina.
© Jaka Ivancic
Quest’anno la manifestazione punta a offrire la massima qualità dell’esperienza, con un tetto massimo di 2500 iscrizioni (dopo il picco delle oltre tremila nella scorsa edizione), combinato a un arricchimento dei servizi per i partecipanti, dalle navette ai parcheggi fino al catering. Ad ormai meno di un mese e mezzo dall'evento, il 75 per cento dei posti è già occupato, con un centinaio di pernottamenti prenotati presso le strutture del gruppo NH, con il quale la Corsa della Bora ha stretto da anni una solida partnership.
Focus anche sull’accessibilità con una maggiore scelta delle distanze da percorrere, in modo da soddisfare tutte le esigenze e i livelli di preparazione. Debuttano lo Young Trail per giovanissimi (in collaborazione con Trieste Atletica) e un percorso “urbano” che va alla scoperta degli angoli nascosti di Trieste in collaborazione con Cavana Run Club, la running community di triestini aperta a tutti, che da tempo organizza corse settimanali in città. Non mancherà nemmeno il popolarissimo appuntamento con la Corsa della Birra. Ulteriori dettagli sulle corse saranno resi noti in una conferenza stampa nelle prossime settimane.
© Foto Ridni
“Il nostro obbiettivo è quello di tenere il numero di iscritti sempre più alto del numero di partecipanti, per non cadere in una manifestazione generalista nel quale gli aspetti commerciali prendano il sopravvento sullo sport. Quando si raggiunge un certo livello di sviluppo è in genere più facile alzare la quantità che migliorare la qualità e la ricerca qualitativa non può andare di pari passo con economie di scala. Non puntiamo sull'ingaggio di toprunners a pagamento. Pur avendo al via atleti di ottimo livello in termini di risultati sportivi, la nostra attenzione resta rivolta soprattutto a chi vive la corsa come un modo per scoprire il mondo. Vogliamo attirare persone motivate da questa esperienza, preservando l’autenticità e la credibilità costruite in oltre dieci anni. La Corsa sta crescendo molto: è ormai consolidata sui mercati austriaco e tedesco, che ormai non consideriamo più di prossimità ma primari, e si sta aprendo sempre di più a Spagna, Francia, Paesi Bassi e all'Estremo Oriente”. (Tommaso de Mottoni - presidente ASD SentieroUno)
© Jaka Ivancic
La Corsa della Bora gode del sostegno di Regione Friuli-Venezia Giulia e Promoturismo, Aics, Comuni di Trieste, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repentabor. L'evento si svolge in collaborazione con CONI e FIDAL ed è sponsorizzato da Civibank.