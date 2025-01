Passaggio a nord-est: Corsa della Bora, Gubert e Guidolin veloci come il vento

“Il fine settimana della Corsa della Bora 2025 ha racchiuso lo spirito di questo evento sotto ogni punto di vista: una giornata di sole e cielo terso con montagne innevate sullo sfondo e colori meravigliosi, e una giornata di neve, con grossi fiocchi a Repen e sul monte Lanaro. Scenari opposti e variegati come è la Bora e il nostro Carso italiano e sloveno, dove il tempo cambia e ci regala in ogni sua declinazione un’esperienza unica. La partenza in contemporanea delle tre gare da 5, 15 e 21 chilometri è stata un vero fiume di partecipanti, durata oltre cinque minuti, uno spettacolo mai visto in questi dieci anni. Siamo già al lavoro per il 2026 con l’obbiettivo di unire Italia, Slovenia e Croazia”.