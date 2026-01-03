Vice allenatore Lecce: "Fortuna aiuta gli audaci, ci abbiamo creduto"

"Questa squadra stasera ha rispecchiato i valori della società e del popolo salentino, abbiamo lottato contro tutto e tutti. I ragazzi sono stati bravissimi, disciplinati. Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, siamo stati fortunati e con un portiere strepitoso come Falcone, ma ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Un gruppo unito, che si sacrifica, perchè se non lo fai se ne esce con le ossa rotte". Così l'allenatore in seconda del Lecce Fabrizio Del Rosso commenta ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro la Juventus. "Falcone per le sue caratteristiche, anche come uomo, potrebbe ambire ad altri palcoscenici ma noi ce lo teniamo ben stretto. Lui ha sposato la causa del Lecce", ha aggiunto. "Di Francesco sarà sicuramente soddisfatto della prestazione, è un altro step della squadra quello di credere fino all'ultimo secondo anche in partite di questo livello contro una squadra come la Juventus. E' solo esperienza che serve per le prossime partite, in cui ci faremo trovare pronti", ha concluso.