Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Vice allenatore Lecce: "Fortuna aiuta gli audaci, ci abbiamo creduto"

03 Gen 2026 - 20:53

"Questa squadra stasera ha rispecchiato i valori della società e del popolo salentino, abbiamo lottato contro tutto e tutti. I ragazzi sono stati bravissimi, disciplinati. Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, siamo stati fortunati e con un portiere strepitoso come Falcone, ma ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Un gruppo unito, che si sacrifica, perchè se non lo fai se ne esce con le ossa rotte". Così l'allenatore in seconda del Lecce Fabrizio Del Rosso commenta ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro la Juventus. "Falcone per le sue caratteristiche, anche come uomo, potrebbe ambire ad altri palcoscenici ma noi ce lo teniamo ben stretto. Lui ha sposato la causa del Lecce", ha aggiunto. "Di Francesco sarà sicuramente soddisfatto della prestazione, è un altro step della squadra quello di credere fino all'ultimo secondo anche in partite di questo livello contro una squadra come la Juventus. E' solo esperienza che serve per le prossime partite, in cui ci faremo trovare pronti", ha concluso.

Ultimi video

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:52
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
21:02
Ligue 1: pari Nizza-Strasburgo, Lione passa a Monaco
20:53
Vice allenatore Lecce: "Fortuna aiuta gli audaci, ci abbiamo creduto"
20:52
100 con la Juve, ma Bremer è deluso: "Era una partita da vincere"
20:51
Gasperini: "Da Bergamo un affetto straordinario"