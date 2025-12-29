Blackstones... allo Specchio: Natale in maschera sulle Prealpi Bresciane

Come da tradizione delle tre edizioni precedenti (tutte ambientate in Veneto), clima festoso e informale: tantissimi dei partecipanti si sono appunto presentati al via in maschera o vestiti e agghindati a tema natalizio, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e originale. La giornata di festa è stata preceduta, nella serata di sabato 20, da un momento di grande intensità e condivisione. Presso la sala civica di Brione si è infatti svolto un incontro che ha visto protagonisti cinque atleti più o meno famosi del panorama ultrarunning, che hanno raccontato le proprie esperienze sportive (ma soprattutto di vita) davanti a una platea di circa settanta persone. La serata ha avuto per protagonisti il mitico Marco Olmo, Daniele Lissoni, Marco Biondi, Ilaria Brugnoli e Alessandro Rocco, offrendo spunti di riflessione, emozioni e grande ispirazione ed è stata moderata da Alberto Lorenzoni (speaker della gara) e dalla giornalista Tatiana Bertera.