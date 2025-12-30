Follow Your Passion 2026: corsa, nuoto e bici da febbraio a novembre

Dodici appuntamenti all'insegna della multidisciplinarietà tra città, mare, lago e montagnadi Stefano Gatti
© PhotoToday
Sull’onda dell’entusiasmo generato da numeri da record sia per Monza21 di fine settembre che per Milano21 di novembre, è andato in archivio un anno straordinario per gli eventi di FollowYourPassion organizzati da MG Sport. È stato un 2025 ricco di eventi in diverse discipline - dal running, al triathlon, al ciclismo - che hanno mostrato una grande apertura all’innovazione, in particolare nel mondo running con il lancio di diverse nuove “prime”. Per l’ormai imminente 2026, accanto alle conferme degli eventi-cardine del calendario, ci sono nell’aria spumeggianti novità che mirano a rendere il calendario gare FollowYourPassion 2026 ancora più sontuoso e al contempo in grado di anticipare le necessità di quella sfera del mondo della corsa che si sta evolvendo velocemente con nuovi atleti (sempre più giovani) a caccia di emozioni, vitalità, nuove esperienze.
© PhotoToday
Bergamo21 è la prima del 2026
Il 2026 di FollowYourPassion è dunque proiettato in un futuro dove la nuova idea della corsa si fonde con le emozioni della tradizione. I motori sono già accesi e caldissimi, sono confermate le Running Series e a dare il via alle danze sarà la città di Bergamo che vedrà correre i runners della Bergamo Urban Night Trail sabato 7 febbraio, al calar della sera, in una atmosfera suggestiva fatta di luci e ombre, di vicoli e gradini e della calda accoglienza lungo il viale di arrivo.
Domenica 8 febbraio saranno invece le migliaia gli atleti di Bergamo21 a completare il primo fine settimana… all’inseguimento della passine, mettendo in campo tutta la loro passione nella Città dei Mille, su un percorso che promette sempre grande velocità. Una cavalcata finale porterà gli atleti a transitare lungo il cosiddetto Sentierone - il salotto buono di Bergamo - tra due ali di folla e tifo.
Roma e Olbia
Domenica 19 aprile FollowYourPassion si sposta nella Capitale per scoprire i veli di Roma Appia Run. Più che una gara, un viaggio nel cuore della storia e della bellezza della nostra capitale. Direttamente dal suo lontano passato proviene infatti il percorso che porta gli atleti a calpestare le diverse pavimentazioni della Via Appia, una delle strade più antiche e affascinanti del mondo.
Domenica 3 maggio di lascia la Penisola alla volta della Sardegna per Olbia21: un’imperdibile occasione per respirare a pieni polmoni la brezza marina e verosimilmente correre incontro all’estate, assaporandone un anticipo.
© PhotoToday
Iscrizioni aperte per Monza e Milano
Un tuffo oltre l’estate ed è già domenica 4 ottobre: tempo di Monza Half Marathon, evento che prevede partenza e arrivo sulla pista dell’Autodromo Nazionale di Monza. Correre nel Tempio della Velocità è già di suo qualcosa di straordinario. Se poi aggiungete la bellezza e i colori autunnali del Parco della Villa Reale, l’esperienza di indossare un pettorale e accendere la sfida nel polmone verde del capoluogo brianzolo e all’interno dello storico impianto sportivo assume i contorni di un’esperienza irrinunciabile. Migliaia di partecipanti ne vorranno far parte, distribuendosi nelle gabbie di partenza delle diverse distanze in programma: per tutti i gusti, le ambizioni e le possibilità.
Il compito di chiudere le Running Series 2026 spetterà domenica 22 novembre a Milano Half Marathon, terza mezza maratona italiana per numero di partecipanti e paradiso della velocità.
© FollowYourPassion Press Office
Nasce FYP Running Membership
FollowYourPassion ha scelto Subbyx per lanciare FYP Running Membership, una nuova formula di abbonamento mensile della durata di dodici mesi che introduce per la prima volta in Italia la subscription economy nel mondo degli eventi running. La membership permette di partecipare ai tre appuntamenti delle Running Series FollowYourPassion 2026 - Bergamo21, Monza Half Marathon e Milano Half Marathon - con un’unica quota ricorrente, trasformando l’iscrizione alle gare in un’esperienza continuativa e programmabile.
Disponibile sulle distanze 10km e Half Marathon con livelli Base e Plus, la FYP Running Membership è acquistabile fino a venerdì 6 febbraio 2026, salvo esaurimento pettorali. La formula Base include, tra i suoi benefit, uno sconto del 15% su tutti gli altri eventi FollowYourPassion e la scelta della taglia della maglia ufficiale. La formula Plus aggiunge servizi dedicati alla massima comodità dell’atleta, come la spedizione a domicilio del pettorale personalizzato e il deposito borse dedicato il giorno della gara.
© PhotoToday
Tutti gli atleti che completeranno le tre gare delle Running Series 2026 riceveranno l’esclusiva medaglia finisher celebrativa. Per i partecipanti alla Half Marathon è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.
Iscrizioni
Tutte le iscrizioni online agli eventi in calendario sono raggiungibili dalla pagina web ufficiale del circuito
© PhotoToday
Il calendario FollowYourPassion 2026
07 febbraio – Bergamo Urban Night Trail
08 febbraio – Bergamo21
18 aprile – MilanoTRI
18 aprile – Milano10K
19 aprile – Roma Appia Run
01 maggio - ChiaTRI
3 maggio – Olbia21
28 giugno – LovereTRI
25 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon
04 ottobre – Monza Half Marathon
03-04 ottobre - PeschieraTRI
22 novembre – Milano Half Marathon
© PhotoToday
MG Sport
MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Attraverso il marchio FollowYourPassion, promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere, coinvolgendo ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre. Oltre al calendario FollowYourPassion, MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.