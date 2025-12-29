Poli... d'attrazione: Winter Trail Valle Imagna mette in pausa le feste

Buona la prima per Winter Trail Valle Imagna e buono anche... il terzo tempo a base di panettone, pandoro, golosità natalizie varie e bollicine! Nata inizialmente nella forma di un allenamento conviviale post-natalizio, la gara CSEN outdoor ha fatto un rapido upgrade alla forma di competizione vera e propria su due distanze (media e short) grazie alla collaborazione del comune di Rota d'Imagna, degli Alpini e di un nutrito gruppo di volontari valdimagnini capitanati da Romano Rota. Disegnato da Oscar Invernizzi e dai suoi due collaboratori Samuel Facchinetti e Rodolfo Locatelli (tutti e tre "aquile" Pegarun), il tracciato del giro-base presentava alcuni impegnativi saliscendi su mulattiera, sentiero e asfalto per un totale di 260 metri di dislivello positivo.