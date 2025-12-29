Poli... d'attrazione: Winter Trail Valle Imagna mette in pausa le feste

Nuovo appuntamento post-natalizio sulle Prealpi della provincia di Bergamodi Stefano Gatti
© Pegarun
Buona la prima per Winter Trail Valle Imagna e buono anche... il terzo tempo a base di panettone, pandoro, golosità natalizie varie e bollicine! Nata inizialmente nella forma di un allenamento conviviale post-natalizio, la gara CSEN outdoor ha fatto un rapido upgrade alla forma di competizione vera e propria su due distanze (media e short) grazie alla collaborazione del comune di Rota d'Imagna, degli Alpini e di un nutrito gruppo di volontari valdimagnini capitanati da Romano Rota. Disegnato da Oscar Invernizzi e dai suoi due collaboratori Samuel Facchinetti e Rodolfo Locatelli (tutti e tre "aquile" Pegarun), il tracciato del giro-base presentava alcuni impegnativi saliscendi su mulattiera, sentiero e asfalto per un totale di 260 metri di dislivello positivo.
© Pegarun
Segnale di partenza in simultanea per entrambe le distanze dal centro polifunzionale di Rota d’Imagna con la regia del sindaco di Rota Giovanni Paolo Locatelli. Subito davanti a tutti le aquile Pegarun in formazione d'attacco sia nella gara lunga da 17 chilometri (510 metri D+) su due giri, sia nel formato breve (giro singolo) da otto chilometri e mezzo. Nella "lunga", dopo tre soli chilometri Paolo Poli da Casnigo si è involato verso la sua dodicesima vittoria stagionale, mentre alle sue spalle i compagni di squadra Stefano Rota e Maurizio Merlini si sono contesi la piazza d’onore. Vittoria senza discussioni per Poli che ha chiuso la sua prova con il tempo finale di un'ora, sette minuti e 19 secondi.
© Pegarun
A spuntarla per il secondo gradino è stato il gigante di Palazzago Rota che ha tagliato il traguardo un minuto e nove secondi dopo il vincitore, anticipando di meno di mezzo minuto (23 secondi) il terzo classificato Merlini. Lui pure con i colori Pegarun, al via c'era anche il campione del mondo Luca Arrigoni che si è concesso una giornata... a mezzo servizio. Dopo aver completato il primo giro in compagnia del primogenito Gioele, l'atleta azzurro ha innestato il turbo, rimontando la classifica fino alla ventiduesima casella della classifica generale.
© Pegarun
In gara donne netta affermazione di Milena Pirola dei Runners Bergamo con il tempo di un'ora, 26 minuti e 45 secondi che le è valso la ventiseiesima casella di una classifica-finisher da 72 effettivi, undici dei quali donne. La vincitrice ha prevalso per un minuto e 22 secondi su Martina Ripamonti (Polisportiva Brianza), mentre a chiudere i giochi del podio è stata l’aquila Pegarun Emanuela Manzoli con un ritardo di quattro minuti e 43 secondi da Pirola.
© Pegarun
Ad imporsi nella prova short sono stati Tommaso Bugada e Lidia Moioli. In gara uomini Bugada ha assicurato un altro podio alto ai colori Pegarun, chiudendo il giro singolo in 34 minuti e 22 secondi, con un consistente vantaggio di due minuti e 44 secondi su Michel Rota (Berbenno Runners) e di tre e 37 sull'altra aquila Renato Liguori. Buona dodicesima piazza finale per il già citato Gioiele Arrigoni, evidentemente ben guidato da papà Luca nel primo giro della "lunga"!
© Pegarun
Tra le donne vittoria ugualmente netta (anzi, di più!) per Moioli in 44 minuti e 23 secondi, tempo che è valso alla portacolori del GS Marinelli la top ten della classifica assoluta (nona posizione su 25 finishers, sei le donne). Seconda piazza per Anna Busi della Polisportiva Pagnona a cinque minuti e 59 secondi dalla vincitrice, gradino finale del podio per la runner libera Anna Maria Rocco a dodici minuti e due secondi.
© Pegarun
Il bilancio finale della prima e riuscitissima edizione di Winter Trail Valle Imagna racconta il predominio del team Pegarun in campo maschile su entrambe le distanze (con tanto di sonante tripletta nella prova lunga, exploit peraltro sfiorato anche nella short) e la rivincita del... resto del mondo tra le donne. Non resta che dedicarsi adesso a cuor leggero (e meritatamente) al secondo round delle festività prima di rimettersi sotto, perché i primi appuntamenti agonistici del nuovo anno trail (e non solo) bussano già alle porte e non è il caso di farsi trovare impreparati.