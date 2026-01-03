Logo SportMediaset

Calcio

Ligue 1: pari Nizza-Strasburgo, Lione passa a Monaco

03 Gen 2026 - 21:02

Nizza e Strasburgo hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 17/a giornata della Ligue 1. Nell'altro anticipo vittoria in trasferta del Lione per 3-1 in casa del Monaco, con una doppietta di Sulc, in una sfida importante in chiave Champions League.

Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
21:02
Ligue 1: pari Nizza-Strasburgo, Lione passa a Monaco
Vice allenatore Lecce: "Fortuna aiuta gli audaci, ci abbiamo creduto"
100 con la Juve, ma Bremer è deluso: "Era una partita da vincere"
Gasperini: "Da Bergamo un affetto straordinario"