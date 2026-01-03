Ligue 1: pari Nizza-Strasburgo, Lione passa a Monaco
03 Gen 2026 - 21:02
03 Gen 2026 - 21:02
Nizza e Strasburgo hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 17/a giornata della Ligue 1. Nell'altro anticipo vittoria in trasferta del Lione per 3-1 in casa del Monaco, con una doppietta di Sulc, in una sfida importante in chiave Champions League.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.