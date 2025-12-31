Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Negli USA Kilian era poi tornato alla fine della scorsa estate per il suo progetto multitasking "States of Elevation", un viaggio senza precedenti che gli ha permesso di collegare lungo una linea unica e senza soluzione di continuità tutti i “fourteeners” (le montagne da quattordicimila piedi-poco meno di 4300 metri) dei Lower 48, vale a dire gli Stati Uniti continentali contigui, con l’esclusione quindi di Alaska (separata dai Lower 48 stessi dal Canada) e ovviamente Hawaii. Nell’arco temporale di un mese (trentuno giorni), lo straordinario atleta e imprenditore catalano aveva raggiunto la vetta di tutti i settantadue “fourteeners”, percorrendo migliaia di chilometri a piedi e in bicicletta: senza ombra di dubbio uno dei progetti più impegnativi della sua intera carriera.