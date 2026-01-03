Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua scelta"

Tante difficoltà dopo Gasp? "Sì. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. Sono percorsi, questi. Penso che la società abbia cercato di fare di tutto a livello di investimenti, di impegno, per mantenere il più alto possibile il livello di questa rosa. Fin qui Atalanta straordinaria in Champions League, mentre in campionato abbiamo avuto delle difficoltà, ma che fanno parte di un percorso per cui ci può stare. Siamo qui per lavorare, per migliorarci e per mantenere il più alto possibile il livello di questa squadra".