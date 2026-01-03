Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua scelta"

L'ad della Dea prima della sfida con la Roma: "Con gasp dieci anni fantastici, i migliori della nostra storia"
"Sono passati quasi 10 anni quando andai dal Genoa per liberare Gasperini, sono stati anni fantastici in cui il mister è cresciuto tantissimo con le sue idee vincenti". Così l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma del grande ex Gasperini. "Di pari passo c'è stata una società che è cresciuta per 10 anni straordinari, i migliori della nostra storia. C'è grande affetto, ma stasera c'è una partita contro una squadra forte e che sicuramente numeri alla mano è la più forte. Una serata dalle emozioni forti, una serata che ti porta a ripensare a tutte le serate fantastiche vissute insieme", ha aggiunto.
Sull'addio di Gasp - "Abbiamo fatto di tutto ma purtroppo, soprattutto nello sport anche le storie più belle possono finire e noi per rispetto nei suoi confronti abbiamo voluto assecondare una sua scelta, anche se ci avrebbe creato delle difficoltà".
Tante difficoltà dopo Gasp? "Sì. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. Sono percorsi, questi. Penso che la società abbia cercato di fare di tutto a livello di investimenti, di impegno, per mantenere il più alto possibile il livello di questa rosa. Fin qui Atalanta straordinaria in Champions League, mentre in campionato abbiamo avuto delle difficoltà, ma che fanno parte di un percorso per cui ci può stare. Siamo qui per lavorare, per migliorarci e per mantenere il più alto possibile il livello di questa squadra".