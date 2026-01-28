Sport e partecipazione: Salomon New Shapers Run Milano, svelati percorso ufficiale e iniziative
Una corsa nel cuore di Milano durante i Giochi Olimpici Invernali, occasione concreta di inclusione e spirito di comunità.di Stefano Gatti
Nel corso della conferenza stampa ufficiale tenutasi mercoledì 28 gennaio a Palazzo Marino, sede dell'Amministrazione Comunale di Milano sono stati svelati i dettagli di Salomon New Shapers Run 2026, la corsa non competitiva da dieci chilometri di sviluppo che sabato 21 febbraio porterà diecimila persone a correre per le strade della città in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento nasce grazie al supporto del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026 con l’obiettivo di offrire alla città un’esperienza di sport aperta, inclusiva e partecipativa in pieno spirito olimpico. Salomon New Shapers Run 2026 prende vita come una corsa urbana unica, capace di generare valore sociale e lasciare un impatto positivo sulla comunità.
“Questa corsa racconta molto bene che cosa intendiamo quando parliamo di Giochi come esperienza urbana e collettiva: Salomon New Shapers Run porta lo spirito olimpico letteralmente in strada, rendendo la città uno spazio aperto di incontro e condivisione. È un modo concreto per coinvolgere le persone nei Giochi e rafforzare l’idea di Milano come città che vive lo sport non solo nei grandi eventi ma anche nella quotidianità, come pratica accessibile e inclusiva". (Martina Riva -Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano)
Un percorso che unisce la città e le comunità
Il percorso du Salomon New Shapers Run 2026 si sviluppa nel cuore di Milano, attraversando alcuni dei suoi luoghi più significativi. La partenza è fissata in Via Legnano. La corsa prosegue verso l’Arco della Pace e Corso Sempione, con un passaggio ravvicinato al braciere olimpico, simbolo dei valori olimpici e dello sport per la città. Il tracciato si snoda quindi verso il Castello Sforzesco, attraversandone le aree monumentali e i cortili storici, per concludersi all’Arena Civica, storico impianto sportivo milanese e sede dell’arrivo. Un tracciato urbano che attraversa i luoghi simbolo della città e diventa il filo conduttore di un racconto dedicato agli “Shapers”: tutte le persone che, dentro e fuori lo sport, contribuiscono a dare forma al futuro. Non conta il tempo sul cronometro, ma l’energia generata da una comunità in movimento, unita dai valori di condivisione e spirito olimpico.
“New Shapers Run rappresenta l’impegno di Salomon nel sostenere chi contribuisce a plasmare il futuro dello sport. Attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzare l’idea di comunità, responsabilità e leadership positiva, riconoscendo il ruolo di ogni partecipante come parte di un movimento che promuove valori condivisi e destinati a durare”. (Scott Mellin - Global Chief Brand Officer Salomon)
Sostenibilità e gestione dell’impatto
Salomon New Shapers Run 2026 nasce come evento pensato per creare valore per le persone e per la città che lo ospita. L’iniziativa si inserisce nel Salomon Sports Pledge e nella visione del brand di contribuire a plasmare il futuro dello sport attraverso eventi sempre più responsabili e sostenibili. A rendere concreto questo impegno è la collaborazione con partner specializzati nella gestione sostenibile degli eventi sportivi, che supportano Salomon nell’analisi e nella misurazione dell’impatto delle sue iniziative. La corsa viene valutata secondo un sistema che consente di individuare gli ambiti di maggiore impatto - mobilità, energia, materiali, gestione dei rifiuti, accessibilità e dimensione sociale - e di intervenire con priorità sulla riduzione degli effetti, garantendo una gestione chiara e trasparente di quelli residui.
“New Shapers Run riflette i valori di Salomon: unire le persone attraverso lo sport, celebrare l’inclusione e ripensare, insieme ai nostri partner, il modo in cui ci relazioniamo con le città e le comunità in modo responsabile”. (Marie-Laure Piednoir - Global Sustainability and Impact Director Salomon)
Inclusione, sicurezza e legacy
L’impegno sostenibile si traduce anche in inclusione e responsabilità sociale. Gli atleti del Para-Team di Salomon parteciperanno in prima persona a New Shapers Run 2026, al fianco dei runners del Team internazionale, rendendo l’inclusione concreta e visibile. Tra i nomi confermati Joerome Berbard, Julien Veysseyre e Cristophe Debard per il Para-Team e Camille Bruyas, Marianne Hogan, Thibaut Baronian, Martina Valmassoi e Jonas Soldini per il Running Team.
Accanto all’inclusione sportiva, New Shapers Run 2026 rafforza il proprio impegno sul tema della sicurezza e della responsabilità sociale. Durante la conferenza stampa ufficiale è stata presentata la collaborazione con ChangeTheGame - la prima associazione italiana contro gli abusi e le violenze di natura emotiva, fisica e sessuale nello sport - con l’obiettivo di contribuire a rendere la città uno spazio sicuro per tutte le donne che corrono. Parte della quota di iscrizione alla prova sarà devoluta a sostegno dei progetti dell’associazione, affinché l’evento diventi un’esperienza realmente condivisa e partecipativa, in cui muoversi liberamente rappresenta un gesto concreto di inclusione e responsabilità collettiva.
“Da un’indagine svolta su quasi cinquemila runners è risultato che quasi la metà delle donne intervistate è stata vittima di molestie durante gli allenamenti. Questa collaborazione vuole restituire alle runners la possibilità di correre senza negoziare la propria sicurezza”, vale a dire ciò che non dovrebbe mai essere messo in discussione”. (Daniela Simonetti - ideatrice e fondatrice ChangeTheGame)
Al termine della manifestazione, un report di impatto chiaro e condiviso restituirà i risultati di questo percorso, permettendo a Salomon New Shapers Run 2026 di lasciare una legacy positiva e duratura, capace di coinvolgere la città di Milano e la comunità sportiva, promuovendo esperienze di movimento sicure, inclusive e partecipative per tutti.
La campagna iscrizioni a Salomon New Shapers Run 2026 è attiva online al seguente link: salomonnewshapers2026.it
