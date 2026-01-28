Sport e partecipazione: Salomon New Shapers Run Milano, svelati percorso ufficiale e iniziative

Il percorso du Salomon New Shapers Run 2026 si sviluppa nel cuore di Milano, attraversando alcuni dei suoi luoghi più significativi. La partenza è fissata in Via Legnano. La corsa prosegue verso l’Arco della Pace e Corso Sempione, con un passaggio ravvicinato al braciere olimpico, simbolo dei valori olimpici e dello sport per la città. Il tracciato si snoda quindi verso il Castello Sforzesco, attraversandone le aree monumentali e i cortili storici, per concludersi all’Arena Civica, storico impianto sportivo milanese e sede dell’arrivo. Un tracciato urbano che attraversa i luoghi simbolo della città e diventa il filo conduttore di un racconto dedicato agli “Shapers”: tutte le persone che, dentro e fuori lo sport, contribuiscono a dare forma al futuro. Non conta il tempo sul cronometro, ma l’energia generata da una comunità in movimento, unita dai valori di condivisione e spirito olimpico.