Le stelle... non stanno a guardare: Stars Trail Luseney gioca d'anticipo: iscrizioni al via!
La seconda edizione dell'evento valdostano prevede due distanze competitive ed una prova "formato famiglia"di Stefano Gatti
La neve ricopre le montagne della Valle d'Aosta ma c'è già chi le sogna - ad occhi aperti - nella loro veste estiva: sentieri che risalgono boschi e foreste, tagliano la prateria alpina d'alta quota e si affacciano sulle pareti e sui ghiacciai dei "giganti" della più piccola ma più alta regione d'Italia. Apre domenica 1. febbraio la campagna iscrizioni in vista della seconda edizione dello Stars Trail Luseney by Rossignol, gara di trailrunning nata lo scorso anno dallo spirito d'iniziativa di un gruppo di amici legati dalle stesse ambizioni: valorizzare il territorio, far conoscere i sentieri di Saint-Barthélemy e incentivare la pratica dell’attività sportiva. La data è già stata inserita in calendario da tempo. Lo Stars Trail Luseney, secondo memorial Luca e Mario Reboulaz, si correrà sabato 22 agosto nel contesto geografico di un vallone che nasce dal fondovalle principale all'altezza di Nus e si incunea caon andamento sudovest-nordest tra Valpelline e Valtournenche, culminando nei 3504 metri della Becca di Luseney.
Lo Stars Trail rappresenta il quinto e penultimo appuntamento del Tour Trail Valle d’Aosta 2026, rientra nella ITRA National League e varrà per UTMB Index. La campagna iscrizioni scatta domenica 1. febbraio in modalità online sul portale specializzato Wedosport e in presenza presso il negozio di articoli sportivi Technosport di Charvensod (località Plan Félinaz).
Sono confermate le tre distanze proposte lo scorso anno. Il programma prevede due prove competitive: la STL50 (51 chilometri - 3060 metri di dislivello positivo) e la STL25 (27 chilometri - 1860 metri D+). Entrambi i percorsi transiteranno dal bivacco Luca Reboulaz, costruito nel 1993 e situato nella zona del lago Luseney, a quasi 2600 metri di quota, oltre che dal Rifugio Cunéy e dal Rifugio Magià.
Alle due gare verrà nuovamente abbinata la passeggiata enogastronomica disegnata intorno al villaggio di Lignan di Saint-Barthélemy. La STL Family si snoderà su un tracciato di circa 2500 metri, intervallato da diversi aree in cui storia e tradizione si intrecciano con la degustazione di prodotti tipici della Valle d’Aosta.
È confermata la partnership con Rossignol, anche quest'anno title event di un evento che punta a crescere. La prima edizione è servita per affinare l’organizzazione, quest’anno si ripartirà dalle esperienze pregresse e da un numero maggiore di pettorali a disposizione. Sarà accettato un massimo di 175 concorrenti nella prova più lunga (STL50), 325 nella distanza più corta (STL25) e 180 per la STLFam. Fino a martedì 31 marzo sarà in vigore la prima fascia di quote: 55 euro per STL50 e 35 euro per STL25. Il costo per partecipare alla passeggiata resterà invariato: 20 euro per gli adulti e 15 per gli under 10.
