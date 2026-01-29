Le stelle... non stanno a guardare: Stars Trail Luseney gioca d'anticipo: iscrizioni al via!

La neve ricopre le montagne della Valle d'Aosta ma c'è già chi le sogna - ad occhi aperti - nella loro veste estiva: sentieri che risalgono boschi e foreste, tagliano la prateria alpina d'alta quota e si affacciano sulle pareti e sui ghiacciai dei "giganti" della più piccola ma più alta regione d'Italia. Apre domenica 1. febbraio la campagna iscrizioni in vista della seconda edizione dello Stars Trail Luseney by Rossignol, gara di trailrunning nata lo scorso anno dallo spirito d'iniziativa di un gruppo di amici legati dalle stesse ambizioni: valorizzare il territorio, far conoscere i sentieri di Saint-Barthélemy e incentivare la pratica dell’attività sportiva. La data è già stata inserita in calendario da tempo. Lo Stars Trail Luseney, secondo memorial Luca e Mario Reboulaz, si correrà sabato 22 agosto nel contesto geografico di un vallone che nasce dal fondovalle principale all'altezza di Nus e si incunea caon andamento sudovest-nordest tra Valpelline e Valtournenche, culminando nei 3504 metri della Becca di Luseney.