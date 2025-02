Largo ai giovani in Val di Mello: Federico e Alice... nel Paese delle Meraviglie

Rinviata di due settimane causa condizioni meteo sfavorevoli, la quinta edizione di Val di Mello Winter Trail è andata in scena domenica 9 febbraio in un contesto forse ancora più complicato ma di certo non ostile e nel cambio ci hanno guadagnato tutti, soprattutto un volta raggiunto l'arco del traguardo! La neve caduta nei giorni precedenti il race-day (ma anche il giorno stesso) ha infatti reso ancor più fiabesco lo scenario della Val Masino e in particolare quello del suo ramo laterale più incantato e "wild": la Val di Mello appunto. Cambio di data, di scenario ma poi anche di risultato finale: sia in campo maschile che in gara-donne. Largo ai giovani ma con sfumature diverse.