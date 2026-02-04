Mir lancia la Honda a Sepang: le Ducati VR46 inseguono

C'è la Honda ufficiale di Joan Mir davanti alle due Ducati VR46 di Franco Morbidelli e di Fabio di Giannantonio al vertice della classifica dei tempi della seconda giornata di test della MotoGP a Sepang. Tra un violento acquazzone e l'altro, lo spagnolo ha chiuso in un minuto, 56 secondi e 874 millesimi il suo miglior time attack. Solo il campione del mondo 2020 della premier class e Morbidelli hanno infranto il muro del minuto e 57 secondi, divisi tra loro da 109 millesimi. A chiudere la top five sono due KTM: quella factory di Pedro Acosta e quella Tech3 del suo connazionale Maverick Vinales (tra i più assidui in pista), separati tra loro da dieci soli millesimi.