Kanté va al Fenerbahçe, il presidente del club ringrazia... Erdogan

04 Feb 2026 - 12:09

A quattro mesi dalla Coppa del Mondo 2026, N'Golo Kanté, 34 anni, lascia l'Al Ittihad e l'Arabia Saudita per intraprendere una nuova avventura in Turchia con il Fenerbahçe, con l'obiettivo di mantenere il suo posto nella nazionale francese. Il suo trasferimento era inizialmente previsto per lunedì, ma è stato ritardato. Il Fenerbahçe, che voleva scambiare il suo attaccante marocchino Youssef En-Nesyri con il francese, ha accusato l'Al Ittihad di aver "inserito erroneamente" le informazioni sulla transazione nel software dedicato della Fifa, impedendone il "completamento entro i tempi previsti".

La questione è stata risolta martedì a seguito della mediazione della Fifa, secondo diverse fonti. Il proprietario del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha anche ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan "per il suo incrollabile sostegno, che ha permesso la conclusione positiva di questo affare".

Dopo due anni e mezzo all'Al Ittihad, il centrocampista francese passerà nella seconda squadra del campionato turco, nota per l'atmosfera infuocata nel suo stadio, Sukru Saracoğlu di Istanbul, dopo le esperienze in Francia (US Boulogne, Caen), Inghilterra (Leicester, Chelsea) e appunto Arabia Saudita (Al-Ittihad). Il nazionale francese, con 65 presenze (2 gol), ha firmato un contratto fino a giugno 2028, ma il suo sguardo è naturalmente rivolto al grande evento della prossima estate: la Coppa del Mondo, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Si è chiuso il mercato

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato Live, il punto delle 20

Calciomercato Live, il punto delle 19

DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Calciomercato Live, il punto delle 20

Calciomercato Live, il punto delle 12

Clamoroso in Arabia: Cristiano Ronaldo 'sciopera', infuriato con PIF e l'Al Nassr

