Kanté va al Fenerbahçe, il presidente del club ringrazia... Erdogan

Dopo due anni e mezzo all'Al Ittihad, il centrocampista francese passerà nella seconda squadra del campionato turco, nota per l'atmosfera infuocata nel suo stadio, Sukru Saracoğlu di Istanbul, dopo le esperienze in Francia (US Boulogne, Caen), Inghilterra (Leicester, Chelsea) e appunto Arabia Saudita (Al-Ittihad). Il nazionale francese, con 65 presenze (2 gol), ha firmato un contratto fino a giugno 2028, ma il suo sguardo è naturalmente rivolto al grande evento della prossima estate: la Coppa del Mondo, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada