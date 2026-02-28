Sci: lo svizzero Odermatt vince la discesa di Garmisch, Franzoni quarto

Lo svizzero Marco Odermatt in 1.45.57 ha vinto la discesa di Garmisch-Partenkirchen sulla famosa pista Kandahar. Con lui sul podio, in un vero festival elvetico, i suoi connazionali Alexis Monney in 1.47.61 e Stefan Rogentin in 1.48.56. Per Odermatt è il successo n.54 in carriera e il nono stagionale che lo fa avvicinare sempre più anche matematicamente alla sua quinta grande coppa del mondo consecutiva oltre che all'ennesima di disciplina. Miglior azzurro - dopo l'argento olimpico - è ancora una volta Giovanni Franzoni, quarto in 1.48.77 ex aequo con l'austriaco Vincent Kriechmayr. Per l'Italia poi ci sono Florian Schieder 8/o in 1.48.11, Dominik Paris 9/o in 1.49.12 e poco più indietro Mattia Casse in 1.48.95 , Cristof Innerhofer in 1.50.07 e Benjamin Alliod in 1.50.29. Domani la tappa nella località della Baviera si chiude con un SuperG.