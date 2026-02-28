Dalla Fulvia HF alla Stratos: Munari, classe e talento che hanno segnato un'epoca

Un mese prima del traguardo degli ottantasei anni si è conclusa la lunga corsa di Sandro Munari, il Drago di Cavarzere. È un lutto che colpisce nel profondo e che come pochi altri rimanda ad un'epoca romantica e indimenticabile nella storia del motorsport, come accade sempre quando a lasciarci è un campione che ha fatto scuola e più ancora quando la sua identificazione pressoché completa con una macchina (anzi due) è stata stretta, praticamente simbiotica. Sandro Munari e la Lancia Fulvia Coupé HF, Sandro Munari e la ancor più mitica Lancia Stratos. Non si tratta solo di vittorie, di passaggi sulla rampa d'arrivo e di champagne spruzzato seduti sul tettuccio fianco a fianco con il proprio navigatore.