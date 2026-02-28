Sci, Brignone: "Mi sentivo abbastanza bene, ma oggi ho sbagliato"

"Ho fatto secondo me un'ottima parte alta, quella che di solito non mi si addice; poi ho sbagliato completamente l'ingresso sul muro e di fatto mi sono fermata". Così Federica Brignone commenta il suo 15° posto nel SuperG di Soldeu, valido per la Coppa del Mondo di sci. "Mi sono sentita abbastanza bene, ho sofferto un po' i dossi ed i salti nel finale. Mi dispiace, oggi non mi è venuta al meglio. Appuntamento a domani", ha aggiunto.