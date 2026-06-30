Tre distanze per un mito: Dolomyths Run a Canazei, appuntamento ad alta quota

L’evento trentino prenderà il via sabato 11 luglio con la partenza in contemporanea alle sette del mattino della gara short sui 12 chilometri e 800 metri di dislivello da piazza Marconi a Canazei e del trail sui 42 chilometri per 2300 metri di dislivello. Domenica 12 luglio sarà la volta della DoloMyths Run Sky, il cui percorso avrà uno sviluppo di 21 chilometri e 700 metri, per un dislivello positivo di 1750 metri con i passaggi da Passo Pordoi, Forcella Pordoi, Rifugio Boè, Val Lasties e Pian Schiavaneis. La partenza della skyrace è fissata alle 08.15 del mattino, con partenza e arrivo in Piazza Marconi a Canazei.