Tre distanze per un mito: Dolomyths Run a Canazei, appuntamento ad alta quota
La lista dei toprunners per il classico appuntamento di metà luglio sulle Dolomiti è già molto riccadi Stefano Gatti
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Prende forma con il passare dei giorni che mancano al segnale di partenza la startlist di DoloMyths Run 2026, in programma nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 luglio a Canazei, in Val di Fassa. Alla segreteria del Comitato organizzatore i team più rappresentativi del panorama nazionale (e non solo) hanno inviato la lista dei loro atleti di punta che indosseranno il pettorale nelle tre sfide previste: il trail da 42 chilometri e la sua versione short (12 chilometri) andranno in scena nella giornata di sabato, mentre la leggendaria sky da 21 chilometri (che quest'anno celebra la sua ventottesima edizione) prenderà il via domenica di buon mattino. La campagna iscrizioni è aperta in modalità sul portale specializzato ENDU. Regolamento, programma e tutte le informazioni utili sulla pagina web ufficiale https://www.dolomythsrun.it
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Punta forte sull'appuntamento fassano naturalmente il team Salomon che ha iscritto alla sky il lecchese Andrea Rota, il cuneese Simone Giolitti, il veronese Federico Presa, il bellunese di Canale d’Agordo Lorenzo Cagnati, quindi in campo femminile spicca la veronese Elisa Presa e l’esordiente trentina Luna Giovanetti. Il team Scott punta sul veneto di Badia Calavena Mattia Tanara, mentre il Team La Sportiva schiera Stefano Gardener da Tesero e l'altra trentina Giulia Marchesoni. Nel trail sui 42 chilometri invece La Sportiva allinea al via Diego Angella e Andreas Reiterer.
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Fra gli altri iscritti alla gara lunga da segnalare l’altoatesino Samuel Demetz, il valdostano Didier Chaberge, l’argentino Pablo Barnes, il trentino Christian Modena e il siciliano Francesco Mangano. In campo femminile riflettori puntati sulla valtellinese Alice Testini e sulla ligure Virginia Oliveri. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, Luca Cagnati ha prenotato il pettorale per la short da dodici chilometri, così come lo specialista di corsa in montagna Marco Filosi.
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A meno di due settimane dal via le iscrizioni complessive sfiorano quota ottocento, con atleti in arrivo a Canazei da tutta Italia e dall’estero, tutti pronti a gustarsi un evento che propone dei paesaggi dal fascino unico. La sky prevede il transito su Forcella Pordoi, Piz Boè e Val Lasties, le sfide del sabato con il trail sulla distanza della maratona si sviluppa al cospetto di Marmolada, Pordoi, Passo Sella e Col Rodella. Senza dimenticare la prova d'ingresso con partenza da Canazei e arrivo a Passo Fedaia.
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L’evento trentino prenderà il via sabato 11 luglio con la partenza in contemporanea alle sette del mattino della gara short sui 12 chilometri e 800 metri di dislivello da piazza Marconi a Canazei e del trail sui 42 chilometri per 2300 metri di dislivello. Domenica 12 luglio sarà la volta della DoloMyths Run Sky, il cui percorso avrà uno sviluppo di 21 chilometri e 700 metri, per un dislivello positivo di 1750 metri con i passaggi da Passo Pordoi, Forcella Pordoi, Rifugio Boè, Val Lasties e Pian Schiavaneis. La partenza della skyrace è fissata alle 08.15 del mattino, con partenza e arrivo in Piazza Marconi a Canazei.