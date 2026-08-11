Cuore selvaggio: con Elba Legend Run un tuffo tra sport, natura e storia

Punto strategico della rete dei sentieri elbani, il borgo di Capoliveri sarà il cuore operativo della manifestazione e ospiterà partenze e arrivi delle gare da 65, 25 e 13 chilometri di sviluppo, insieme alle iniziative collaterali che faranno da contorno all’evento. La 13 e la 25 km si svilupperanno nel grande scenario minerario del Monte Calamita tra strade bianche, single track, rocce ferrose e scorci “lunari” con affaccio sul mare. La prova da 65 km abbraccerà l’intero versante orientale, collegando i comprensori minerari del Monte Calamita stesso e della valle del Monte Giove a Rio Marina, fino all’area dell’Eremo di Santa Caterina e alla GTE (Grande Traversata Elbana), con continui e spettacolari saliscendi tra mare e montagna e circa 3000 metri di dislivello complessivo.