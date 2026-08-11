Cuore selvaggio: con Elba Legend Run un tuffo tra sport, natura e storia

© Michael Creatini
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Tre distanze per la terza edizione dell'evento in programma il primo fine settimana di ottobredi Stefano Gatti
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Un intero weekend di sport completamente immersi in uno dei paesaggi più spettacolari del Tirreno dove mare, miniere e macchia mediterranea diventano parte integrante della competizione sportiva. Elba Legend Run 2026 ad ottobre si riaccende la leggenda del trailrunning sui sentieri più selvaggi dell’Isola d’Elba. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Capoliveri - uno dei comuni sportivamente più attivi dell’Isola - ospiterà infatti la terza edizione di un appuntamento di corsa in natura che porta gli atleti dentro un mosaico di sentieri tecnici, panorami marini e paesaggi minerari nel cuore selvaggio del versante orientale della più grande tra le isole dell’Arcipelago Toscano, nonché la terza per estensione del nostro Paese dopo Sicilia e Sardegna.
© Daniele Anichini
Forte dell’interesse raccolto nelle edizioni precedenti (con atleti in arrivo da oltre dieci nazioni) la manifestazione consolida il proprio percorso di crescita, attendendo oltre seicento iscritti per l’edizione 2026. Prendere parte a Elba Legend Run significa scegliere un’esperienza che va oltre la linea del traguardo: un weekend di sport, natura e scoperta, un evento capace di unire sfida sportiva e racconto del territorio, pensato per chi corre, per chi accompagna e per chi desidera vivere l’Isola fuori stagione, con passo leggero e sguardo curioso.
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Nel cuore minerario dell’Elba, dove il trail diventa... leggenda
Punto strategico della rete dei sentieri elbani, il borgo di Capoliveri sarà il cuore operativo della manifestazione e ospiterà partenze e arrivi delle gare da 65, 25 e 13 chilometri di sviluppo, insieme alle iniziative collaterali che faranno da contorno all’evento. La 13 e la 25 km si svilupperanno nel grande scenario minerario del Monte Calamita tra strade bianche, single track, rocce ferrose e scorci “lunari” con affaccio sul mare. La prova da 65 km abbraccerà l’intero versante orientale, collegando i comprensori minerari del Monte Calamita stesso e della valle del Monte Giove a Rio Marina, fino all’area dell’Eremo di Santa Caterina e alla GTE (Grande Traversata Elbana), con continui e spettacolari saliscendi tra mare e montagna e circa 3000 metri di dislivello complessivo.
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La corsa che attraversa la natura e ne rispetta il respiro
Correre all’Elba significa entrare in relazione con un territorio vivo: il profumo della macchia, la memoria delle miniere, il blu del mare e un paesaggio che diventa parte della gara. I percorsi attraversano in larga parte il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano: un valore aggiunto e un impegno, da vivere nel segno del rispetto per un ambiente fragile e prezioso.
© Daniele Anichini
Oltre la gara: un weekend che racconta il territorio
Accanto alla sfida agonistica, Elba Legend Run propone un format aperto ad atleti, accompagnatori, famiglie e appassionati di outdoor, con collegamenti agevolati grazie alle convenzioni con le principali compagnie navali che collegano l’isola al continente: Moby e Blu Navy. Nel mese di ottobre inoltre l’Elba offre temperature miti, luce limpida, mare ancora estivo e sentieri più silenziosi: condizioni ideali per correre, esplorare e vivere l’isola fuori stagione. Il programma degli eventi collaterali accompagnerà le gare con attività dedicate al movimento e alla conoscenza del territorio: escursioni nei siti minerari, yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Coppa del Mondo di MTB (per i quali Capoliveri e il suo territorio sono un vero e proprio paradiso terrestre) e itinerari outdoor alla scoperta del versante orientale. Per atleti e accompagnatori, la manifestazione diventa così un’esperienza completa di sport, viaggio e scoperta.
La campagna iscrizioni è già aperta in modalità online sul portale specializzato ENDU https://www.endu.net e termina mercoledì 30 settembre, a pochi giorni dal weekend di gara. Il programma di ELR 2026 è consultabile sulla pagina ufficiale della manifestazione https://www.elbalegendrun.it. Altre informazioni sono reperibili sulle pagine social di Elba Legend Run.
ATOM, la scarpa spagnola sui sentieri della gara
La grande novità dell’evento ELR 2026 è la collaborazione tecnica con ATOM, brand spagnolo specializzato in calzature per running e trailrunning. Progettate per offrire massimo grip, stabilità e comfort anche sui terreni più impegnativi, le scarpe ATOM troveranno all’Elba il terreno ideale per esprimere tutto il loro potenziale. Sentieri rocciosi, fondi compatti, tratti tecnici e continui cambi di ritmo rappresentano il banco di prova perfetto per una calzatura pensata per affrontare ogni sfida off-road. Questa collaborazione richiama anche il legame tra l’Isola d’Elba e la Spagna. Le fortificazioni, l’architettura, numerose testimonianze culturali e tracce linguistiche raccontano ancora oggi una presenza che ha lasciato un segno profondo nella storia isolana.
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