Kima Extreme Skyrace: Gianetti e Barbacan per sognare in grande

Forte dei feedback raccolti nelle due precedenti edizioni che hanno visto quale miglior performance maschile quella di Luca Del Pero nel 2022 (due ore, 58 minuti e 42 secondi) e quella di Giulia Marchesoni in campo femminile due anni fa (tre ore, 30 minuti e 38 secondi), la impegnativa skyrace disegnata sul tratto finale del Trofeo Kima punta ad assegnare tutti i 250 pettorali previsti. Il suo punto di forza è l'elevato livello adrenalinico dato da verticalità e contenuto tecnico del percorso. Un anello “extreme” di nome e di fatto che prevede uno sviluppo di 27 chilometri e mezzo per 1890 metri di dislivello positivo, con scollinamento ai 2570 metri di quota del Passo Barbacan (GPM della gara) da dove - e fino al traguardo - la parte centrale del gruppo avrà appunto modo di correre fianco a fianco con gli atleti del Trofeo! Attenzione, novità 2026 è l’introduzione dell'obbligo del casco proprio come per la Grande Corsa sul Sentiero Roma. I concorrenti lo indosseranno all’altezza del Rifugio Gianetti per poi toglierlo ai Bagni del Masino, vale a dire al termine del tratto di discesa più tecnico che passa anche (a quel punto a difficoltà tecniche attenuate) dal Rifugio Omio.