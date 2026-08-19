Eterno Miura: a 59 anni segna doppietta in Serie C giapponese

Kazuyoshi Miura sempre più campione senza età. Il veterano attaccante cinquantanovenne ha segnato una doppietta straordinaria mercoledì per il suo club, il Fukushima United (terza divisione giapponese), nel primo turno della Coppa dell'Imperatore, assicurando una netta vittoria per 7-0 contro l'Oyama. Il 26 luglio, l'attaccante giapponese è tornato a far parlare di sé segnando il suo primo gol ufficiale dopo quasi quattro anni. Miura, con un passato anche in Serie A con la maglia del Genoa, è il giocatore professionista più anziano ancora in attività.