UTMB Mont-Blanc Chamonix: parterre elite per le finali di UTMB World Series

La sfida femminile si preannuncia eccezionale. La neozelandese Ruth Croft (NZL - UTMB Index 823) difenderà il proprio titolo e potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’UTMB. Di fronte a lei, l’americana Courtney Dauwalter (USA - UTMB Index 859) andrà alla ricerca del quarto titolo, sfuggitole lo scorso anno. Riley Brady (USA - UTMB Index 826) si conferma inoltre una delle protagoniste di punta di questo parterre, mentre la cinese Fuzhao Xiang (CHN -UTMB Index 823), la nepalese Sunmaya Budha (NEP, UTMB Index 814) e l’americana Abby Hall (USA, UTMB Index 808) potrebbero sovvertire gli equilibri e inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Tra le altre pretendenti, la beniamina di casa Blandine L’Hirondel (FRA - UTMB Index 807) sarà sicuramente da tenere d’occhio. Vincitrice della Diagonale des Fous 2025 e della CCC nel 2022, sul podio dell’UTMB nel 2023, arriva con una solida conoscenza del percorso. Anche Lucy Bartholomew (AUS - UTMB Index 799) arriva in grande forma, con tre piazzamenti nella top te nelle ultime tre edizioni e un secodo posto nella 100M della La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB quest’anno. Infine, Rachel Entrekin (USA - UTMB Index 781) ritroverà Courtney Dauwalter per il loro terzo duello stagionale, dopo il Chianti Ultra Trail by UTMB e Cocodona, dove Rachel ha stabilito il record assoluto della gara, sia maschile sia femminile.