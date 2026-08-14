UTMB Mont-Blanc Chamonix: parterre elite per le finali di UTMB World Series

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Parata di stelle l'ultima settimana di agosto a Chamonix, c'è grande attesa per i nostri Puppi e Minoggio che si... scambiano le distanze 2025di Stefano Gatti
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Da lunedì 24 a domenica 30 agosto la 23esima edizione di HOKA UTMB Mont-Blanc accoglierà nelle valli francesi, italiane e svizzere del Monte Bianco uno dei parterre più competitivi della sua storia tra il ritorno delle UTMB Legends, atleti di primissimo piano e outsiders pronti a sovvertire gli equilibri. Per l’edizione 2026, l’evento riunirà quasi il 70% dei migliori atleti élite della disciplina su tutte le gare, il 46% dei quali donne. HOKA UTMB Mont-Blanc ospiterà poi per la quarta volta le Finali UTMB World Series, riunendo gli atleti che si sono qualificati nel corso della stagione nelle diverse gare del circuito in tutto il pianeta. Tre gare incoroneranno così le campionesse e i campioni del circuito: la OCC (50K), la CCC (100K) e naturalmente la UTMB (100M).
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Per quanto riguarda i nostri colori, ci affidiamo come l'anno scorso al talento di Francesco Puppi e di Cristian Minoggio che - di fatto - si scambiano le distanze 2025: secondo un anno fa nella OCC dopo aver lungamente sfidato e dato del filo da torcere a Walmsley, il portacolori piemontese di Kailas Minoggio raddoppia il chilometraggio e punta quest'anno sulla CCC, nel 2025 vinta a mani basse dal comasco lombardo Puppi (HOKA) che da parte sua il chilometraggio stesso lo dimezza mettendo nel mirino la vittoria nella OCC.
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UTMB: LE LEGGENDE SFIDANO UNA NUOVA GENERAZIONE DI PRETENDENTI
Con i suoi 174 chilometri per e 9900 metri di dislivello positivo (100M), si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il parterre 2026 riunirà alcuni dei più grandi nomi della storia di UTMB, insieme a una nuova generazione di pretendenti al titolo. Cinque UTMB Legends faranno in particolare ritorno sui sentieri delle valli del Monte Bianco.
Kilian Jornet (ESP - UTMB Index 948), l’eterno favorito. Quattro volte vincitore della gara (nel 2008, 2009, 2011 e 2022) e assente dall'ultimo successo, il quasi trentanovenne campione catalano da tempo accasato in Scandinavia è alle prese con una stagione condizionata dagli infortuni ma resta uno degli atleti più carismatici iconici della disciplina e sarà ancora una volta al centro dell’attenzione.
Courtney Dauwalter (USA - UTMB Index 859), la regina del trail. Forte di tre vittorie nel 2019, 2021 e 2023, l’americana sarà per la quinta volta sulla linea di partenza dell’UTMB.
Ruth Croft (NZL - UTMB Index 823), la campionessa in carica. Vincitrice dell’edizione 2025, la neozelandese è l'unica atleta donna nella storia ad aver conquistato tutte e tre le UTMB World Series Finals e torna per sfidare le migliori atlete del mondo.
Jim Walmsley (USA - UTMB Index 967), l’americano a caccia di riscatto. Vincitore dell’UTMB nel 2023 e reduce da una straordinaria vittoria all’OCC 2025, torna tra i grandi favoriti della gara, con l’ambizione di imporsi nuovamente nella prova regina.
Vincent Bouillard (FRA - UTMB Index 941), il nuovo fenomeno francese. Vincitore dell’UTMB nel 2024, alla fine di giugno ha conquistato a sorpresa la Western States Endurance Run, stabilendo anche il nuovo record della gara. Il francese cercherà di confermare l’eccellente stato di forma del momento.
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JORNET, WALMSLEY E UN PARTERRE MASCHILE SUPER COMPETITIVO
Tra gli uomini, l’americano Jim Walmsley (USA - UTMB Index 967), primo statunitense a vincere l’UTMB nel 2023, sarà uno dei grandi favoriti di questa edizione. Di fronte a lui, lo spagnolo Kilian Jornet (ESP - UTMB Index 948) torna dopo alcuni anni di assenza, con la sua straordinaria esperienza e una storia unica sui sentieri del Monte Bianco. L’americano Ben Dhiman (USA - UTMB Index 946) completa il terzetto di testa secondo l’UTMB Index e arriva con grandi ambizioni dopo il secondo posto alle spalle di Tom Evans nel 2025 (assente quest’anno). Alle loro spalle, Caleb Olson (USA - UTMB Index 946), Hannes Namberger (GER - UTMB Index 941), Vincent Bouillard (FRA - UTMB Index 941) e Jonathan Albon (GBR - UTMB Index 939) hanno anch’essi tutte le credenziali per inserirsi nella lotta per il podio. La delegazione asiatica, che nel 2025 aveva portato tre atleti cinesi nella top ten sarà ancora una volta protagonista. Potrà contare in particolare su Jiasheng Shen (CHN - UTMB Index 903), autore di un solido ottavo posto lo scorso anno, che punta a confermare il proprio status tra l’élite mondiale.
UNA SFIDA FEMMINILE MOLTO ATTESA
La sfida femminile si preannuncia eccezionale. La neozelandese Ruth Croft (NZL - UTMB Index 823) difenderà il proprio titolo e potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’UTMB. Di fronte a lei, l’americana Courtney Dauwalter (USA - UTMB Index 859) andrà alla ricerca del quarto titolo, sfuggitole lo scorso anno. Riley Brady (USA - UTMB Index 826) si conferma inoltre una delle protagoniste di punta di questo parterre, mentre la cinese Fuzhao Xiang (CHN -UTMB Index 823), la nepalese Sunmaya Budha (NEP, UTMB Index 814) e l’americana Abby Hall (USA, UTMB Index 808) potrebbero sovvertire gli equilibri e inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Tra le altre pretendenti, la beniamina di casa Blandine L’Hirondel (FRA - UTMB Index 807) sarà sicuramente da tenere d’occhio. Vincitrice della Diagonale des Fous 2025 e della CCC nel 2022, sul podio dell’UTMB nel 2023, arriva con una solida conoscenza del percorso. Anche Lucy Bartholomew (AUS - UTMB Index 799) arriva in grande forma, con tre piazzamenti nella top te nelle ultime tre edizioni e un secodo posto nella 100M della La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB quest’anno. Infine, Rachel Entrekin (USA - UTMB Index 781) ritroverà Courtney Dauwalter per il loro terzo duello stagionale, dopo il Chianti Ultra Trail by UTMB e Cocodona, dove Rachel ha stabilito il record assoluto della gara, sia maschile sia femminile.
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CCC: DUE TITOLI IN PALIO
Con i suoi 101 chilometri per 6050 metri di dislivello positivo (100K), la CCC promette a sua volta una sfida avvincente tra Courmayeur e Chamonix. Assenti quest’anno, i vincitori del 2025 Martyna Mlynarczyk e Francesco Puppi lasciano spazio alla possibilità che sui sentieri che collegano Courmayeur a Chamonix si delinei una nuova gerarchia.
UN PODIO DA CONQUISTARE DOPO IL TRIONFO DI PUPPI
L’italiano Cristian Minoggio (ITA - UTMB Index 944) vanta il miglior indice del parterre e sarà uno degli uomini da battere. L’americano David Sinclair (USA -UTMB Index 942), secondo classificato nell’edizione 2025, andrà invece a caccia di riscatto. Il neozelandese Daniel Jones (NZL - UTMB Index 941), di ritorno su questa distanza quest’anno e quarto nel 2024, torna anch’egli con solide credenziali sulla distanza 100K. Alle spalle di questo trio, i francesi Benjamin Roubiol (FRA - UTMB Index 941) e Thomas Cardin (FRA - UTMB Index 935), vincitore della 100M del Chianti Ultra Trail by UTMB, così come il cinese Guangfu Meng (CHN - UTMB Index 934) e il polacco Andrzej Witek (POL - UTMB Index 933), terzo all’OCC lo scorso anno, saranno anch’essi in grado di puntare al podio.
UNA NUOVA GERARCHIA DA SCRIVERE AL FEMMINILE
Tra le donne, l’americana Jennifer Lichter (USA - UTMB Index 850) sta vivendo finora una stagione 2026 perfetta. Forte della sua vittoria record alla Western States Endurance Run lo scorso giugno, arriva con il miglior indice del parterre e si presenta come una delle grandi favorite. Dovrà tuttavia fare i conti con la cinese Miao Yao (CHN - UTMB Index 827), vincitrice dell’OCC 2025 e in piena crescita sulla distanza 100K, come dimostra la sua recente vittoria all’HOKA Val d’Aran by UTMB, oltre che con la norvegese Yngvild Kaspersen (NOR - UTMB Index 816), vincitrice della CCC 2023 e presenza costante ai massimi livelli. Alle loro spalle, la cinese Lingjie Chi (CHN - UTMB Index 816), la neozelandese Caitlin Fielder (NZL - UTMB Index 810) e la sudafricana Toni McCann (RSA - UTMB Index 802), vincitrice della CCC 2024, potrebbero sovvertire gli equilibri in una gara che si preannuncia particolarmente aperta.
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OCC: LA VELOCITÀ PROTAGONISTA PER UNA FINALE ESPLOSIVA
Con i suoi 60 chilometri per 3500 metri di dislivello positivo (50K), l’OCC promette una finale spettacolare, nella quale gli specialisti del trail corto dovranno combinare velocità, tecnica e resistenza per imporsi nel cuore del massiccio del Monte Bianco.
UN TERZETTO DI TESTA 100% LOCALE TRA GLI UOMINI
Tra gli uomini, lo svizzero Rémi Bonnet (SUI - UTMB Index 956) sarà uno degli atleti da seguire. Formidabile sulle distanze brevi del trail, nella sua ultima partecipazione all’OCC, nel 2024, era stato costretto al ritiro dopo una caduta mentre si trovava nel gruppo di testa. Il suo ritorno a Chamonix avrà quindi un forte sapore di rivincita. Di fronte a lui, l’italiano Francesco Puppi (ITA - UTMB Index 953), specialista della 50K e vincitore della CCC nel 2025 nonché secondo classificato alla Western States Endurance Run 2025, arriva con una recente esperienza di vittoria a Chamonix. Il francese Frédéric Tranchand (FRA - UTMB Index 947), campione del mondo di trail corto nel 2025, completa un terzetto di testa di altissimo livello. Alle loro spalle, Daniel Pattis (ITA - UTMB Index 941), Petter Engdahl (SWE - UTMB Index 939) e Roberto Delorenzi (SUI - UTMB Index 934) sono tutti in grado di trasformare la gara in una sfida a più protagonisti.
UNA SFIDA TRA GRANDI SPECIALISTE
Tra le donne, la svedese Tove Alexandersson (SWE - UTMB Index 859), campionessa mondiale in carica di trail corto, domina la start-list e arriva con i favori del pronostico. Di fronte a lei, la svizzera Judith Wyder (SUI - UTMB Index 821), specialista delle distanze veloci e tecniche, cercherà di imporre il proprio ritmo fino a Chamonix. Maude Mathys (SUI - UTMB Index 815), in ottima forma dopo la vittoria nella 50K del Trail Verbier St Bernard by UTMB, completa il terzetto di testa e potrebbe dare vita a un nuovo duello di vertice con Wyder. Alle loro spalle, l’americana Lauren Gregory (USA - UTMB Index 804), la britannica Naomi Lang (GBR - UTMB Index 803) e l’americana Molly Seidel (USA - UTMB Index 803), maratoneta medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, avranno anch’esse voce in capitolo.
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I NUMERI DA RICORDARE
-70% degli atleti élite mondiali presenti all’HOKA UTMB Mont-Blanc
-846 atleti élite iscritti, + 34 atleti rispetto al 2025 46% di donne, pari a +4 punti rispetto al 2025
-54 nazionalità rappresentate
-34% di atleti locali (francesi, svizzeri e italiani)
- 68% europei
-Età media del parterre: 34 anni
- Atleta più giovane: 20 anni
-Atleta più anziano: 54 anni