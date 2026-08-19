Lazio, Bamba Dieng a un passo: visite mediche decisive

19 Ago 2026 - 17:41
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© italyphotopress

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La Lazio cerca rinforzi in attacco. Dopo l'eliminazione shock in Coppa Italia contro il Mantova i biancocelesti cercano gol sul mercato. Dopo aver abbandonato la pista Icardi, troppo alte le pretese dell'argentino, salgono le quotazioni di Bamba Dieng. Attaccante senegalese classe 2000, Dieng è senza squadra dopo aver chiuso la scorsa stagione al Lorient, in Ligue 1, in doppia cifra. Dieci gol in poco più di 1200 minuti in campo non sono numeri banali. La Lazio però prima di tesserarlo vuole essere sicura delle condizioni del ragazzo, reduce da un problema al ginocchio: saranno decisive le visite mediche. 

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